Ishii impulsa la emergencia alimentaria en la provincia

El senador provincial presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en la Provincia. En José C. Paz la asistencia alimenticia a sectores vulnerables es una política de Estado.

El senador provincial Mario Ishii presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires, en un contexto de creciente deterioro social y caída del consumo. La iniciativa propone garantizar el acceso a una alimentación adecuada para los sectores más vulnerables, mediante el aumento de partidas destinadas a comedores escolares, merenderos y programas de asistencia directa.

El proyecto establece la declaración de la emergencia por un plazo de 18 meses y contempla la creación de un fondo específico, además de mecanismos de actualización periódica de los recursos en función de la inflación. También prevé la conformación de una comisión bicameral de seguimiento y control, con informes trimestrales sobre la ejecución de las políticas alimentarias.

Respecto al proyecto, el legislador señaló que hay una “profunda crisis social imperante en la Provincia de Buenos Aires” y que “el acceso a una alimentación adecuada ha dejado de ser un problema coyuntural para convertirse en una situación estructural”.

Seguido, indicó que “la declaración de la emergencia alimentaria constituye una respuesta institucional urgente frente a un contexto de agravamiento del hambre y la desigualdad. El hambre no admite dilaciones ni justificaciones macroeconómicas”.

Recordemos que Ishii es vicepresidente primero de la Cámara alta por Fuerza Patria en la Legislatura, tras la intervención de Cristina Kirchner, que lo colocó así en la línea sucesoria.

Con una extensa trayectoria, Ishii, un dirigente histórico del peronismo bonaerense, fue intendente de José C. Paz en múltiples períodos, cuenta con experiencia legislativa como senador provincial. A lo largo de su carrera, también compitió como precandidato a gobernador de la Provincia y buscó presidir el PJ bonaerense, consolidando un perfil de peso dentro de la estructura partidaria.

En ese recorrido político, uno de los ejes centrales de su gestión en José C. Paz ha sido el acopio de comida en galpones para la asistencia alimentaria, incluso en los momentos más críticos, como la crisis de 2001 o la pandemia, pero también en los “años tranquilos” sostuvo una red de contención con entrega de alimentos a vecinos en situación de vulnerabilidad, incluyendo niños y adultos mayores. Esa política se mantuvo como una constante a lo largo de sus mandatos, con bolsones de comida, comedores y dispositivos territoriales que aún hoy alcanzan a una parte importante de la población del distrito.

En ese marco, su iniciativa sobre la emergencia alimentaria no solo pone en discusión una problemática social urgente, sino que también impacta en el escenario político interno del peronismo bonaerense, en un contexto atravesado por la crisis económica galopante.