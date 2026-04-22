ADEPA cuestionó los ataques de Javier Milei contra los periodistas: «Intoxican el debate democrático»

La Asociación de Entidades Periodísticas cargó contra el Presidente por sus agravios a la prensa y marcó que «pueden generar intimidación y hostilidad hacia el ejercicio del periodismo».

La Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) volvió a repudiar los ataques de Javier Milei contra la prensa en las redes sociales, luego de una serie de publicaciones del Presidente. Además, advirtió que «el insulto y la estigmatización personal, máxime cuando provienen de altas autoridades, pueden generar intimidación y hostilidad hacia el ejercicio del periodismo».

En un comunicado, Adepa cuestionó los insultos de Milei hacia distintos periodistas: «La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lamenta tener que volver a rechazar agresiones verbales contra periodistas desde cuentas en redes sociales del presidente de la Nación. Como hemos reiterado, la réplica, la crítica o la aclaración son parte del debate democrático, mientras el insulto y el agravio lo intoxican y enrarecen el clima para la labor periodística».

En tal sentido, enumeró a los comunicadores agredidos por el jefe de Estado. «En los últimos días, se han registrado agresiones contra los periodistas Carlos Pagni, Jorge Liotti, Joaquín Morales Solá, Ignacio Girón y Manu Jove, así como contra distintos medios de comunicación», marcó la organización.

«ADEPA recuerda que el debate público sobre la labor periodística es legítimo y bienvenido. Sin embargo, el insulto y la estigmatización personal, máxime cuando provienen de altas autoridades, pueden generar intimidación y hostilidad hacia el ejercicio del periodismo. Y esto afectar el acceso a la información de la ciudadanía», concluyó.