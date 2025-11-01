Tras su reunión, Macri cuestionó a Milei y ninguneó a Adorni: «No nos pusimos de acuerdo»

Tras la cena en Olivos, el líder del PRO reveló que no hubo puntos de entendimiento con el Presidente. Fastidio por el reemplazo de Guillermo Francos con Manuel Adorni.

El ex presidente Mauricio Macri hizo público su desencanto con la reunión que mantuvo ayer con el actual mandatario Javier Milei. «La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo», expresó el líder del PRO a través de su cuenta de X.

El ex mandatario mantuvo una cena con el Presidente el viernes a la noche en la Quinta de Olivos. Horas antes de ese encuentro, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, se llevó a seis diputados al bloque de La Libertad Avanza.

Además, en simultaneo a la cena, Guillermo Francos anunció que dejó la jefatura de gabinete, cargo que será ocupado por Manuel Adorni. Macri expresó su rechazo en su mensaje con la elección del actual Vocero Presidencial.

«La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia», protestó.