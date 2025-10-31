La Municipalidad de San Miguel construirá una pista de atletismo para uso de deportistas locales. Había sido anunciada recientemente por el subsecretario de Deportes, Darío Vecchio, en la última maratón del distrito, y en poco tiempo será una realidad.

En San Miguel hay muchos chicos de distintos colegios que entrenan diferentes disciplinas de atletismo; cerca de 80 jóvenes lo hacen en el Polideportivo Municipal de Bella Vista.

En cada edición de los Juegos Bonaerenses se demuestra el interés local por este deporte. Este año San Miguel obtuvo varias medallas en categorías como 1200 metros, 400 metros, salto en alto y jabalina, entre otros.

Se están analizando los mejores lugares para su instalación. Una vez que esté en funcionamiento, si bien tendrá acceso público, su uso prioritario será para instituciones locales, clubes deportivos, escuelas y atletas federados del municipio.