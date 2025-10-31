Gustavo Soos asumió como nuevo rector de la Universidad Nacional del Oeste

El senador provincial reemplaza a Roberto Gallo, quien continuará como vicerrector. La ceremonia reunió a destacadas figuras de la política, la justicia y la educación.

Merlo. En una ceremonia realizada en el campus de la Universidad Nacional del Oeste (UNO), el Dr. Gustavo Soos asumió oficialmente como nuevo rector de la casa de estudios, en reemplazo del Dr. Roberto Gallo, quien pasará a desempeñarse como vicerrector.

El acto contó con la presencia de autoridades académicas, judiciales y políticas de distintos puntos del país. Entre ellas, se destacó la participación del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, acompañado por los jefes comunales Pablo Garate (Tres Arroyos), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ricardo Curutchet (Marcos Paz) y Javier Osuna (General Las Heras), además el senador bonaerense Luis Vivona.

También estuvieron presentes la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan, el ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena, y rectores de diversas universidades nacionales, en un evento que marcó un nuevo capítulo institucional para la UNO.

Trayectoria y compromiso

Gustavo Soos cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública. Actualmente es senador provincial, mandato que finaliza en diciembre, y anteriormente se desempeñó como vicepresidente del Instituto de Previsión Social bonaerense (2005-2008), secretario de Gobierno de Merlo (2015-2017) y jefe de Gabinete municipal, cargo que ejerce ad honorem desde 2017.

Durante su discurso de asunción, Soos expresó:

“Siento una gran alegría personal, pero también una enorme responsabilidad y compromiso. La Universidad Nacional del Oeste ha crecido mucho bajo la gestión de Roberto Gallo, y nuestro objetivo será continuar fortaleciendo una educación pública, gratuita y de calidad para todos, sin barreras y con igualdad de oportunidades”.

Acompañamiento político y social

El intendente Gustavo Menéndez destacó el recambio de autoridades como “un paso institucional trascendental y muy sano”, y elogió la capacidad de Soos para “conducir la universidad en tiempos difíciles, con talento y compromiso”.

Por su parte, el alcalde Leonardo Nardini celebró el nombramiento del nuevo rector al asegurar:

“Conozco el compromiso y el esfuerzo de Gustavo. En un contexto de recortes presupuestarios, su tarea será clave para defender la educación pública y garantizar el acceso a miles de jóvenes de Merlo y la región”.

Finalmente, el senador Luis Vivona subrayó la importancia del fortalecimiento del sistema universitario bonaerense:

“La educación pública es una herramienta de transformación social. Gustavo asume un rol de enorme responsabilidad al frente de una institución que forma y proyecta a miles de estudiantes de la región”.

Con esta renovación en el rectorado, la Universidad Nacional del Oeste inicia una nueva etapa institucional bajo la conducción de Gustavo Soos, reafirmando su compromiso con el desarrollo académico y el crecimiento de la educación pública en la región.