Nardini Inauguró una obra clave para la ciudad de Tortuguitas

Nardini y Correa inauguraron la pavimentación de la calle Cnel. Bogado en Tortuguitas, una obra que se suma a distintas intervenciones recientes en la zona. Además de fortalecer la infraestructura urbana, mejora la circulación y la calidad de vida a los vecinos y vecinas.

2 de noviembre de 2025 – El intendente Leo Nardini, junto a la secretaria general Noe Correa, encabezaron la inauguración de una obra clave para la ciudad de Tortuguitas: la pavimentación de la calle Coronel Bogado entre El Salvador y Panamá.



La obra se inscribe en una planificación integral que busca transformar y jerarquizar el espacio urbano del distrito. Impulsada y ejecutada íntegramente por la Subsecretaría de Servicios, y financiada por la administración municipal, incluidos materiales y mano de obra, se suma a otras intervenciones recientes como el nuevo acceso de la Av. Constituyentes, el pavimento de las calles Yapeyú y Brasil, y la recuperación de la Plaza Los Ángeles, espacio verde que ya disfrutan las familias del barrio.



En esta línea, Nardini destacó la importancia del paquete para la ciudad: “Nos pone muy contentos seguir avanzando con esta planificación que, con mucho esfuerzo, pudimos concretar a pesar de las dificultades del contexto. Con este conjunto de pavimentaciones garantizamos a las familias una mejora considerable en la circulación vial y la posibilidad de que el espacio urbano crezca ordenadamente, en un entorno lindo, seguro y organizado”.



Acompañados por vecinos, vecinas y referentes de la ciudad, realizaron el corte de cinta característico sobre la calle preparada para el evento. Música, artistas itinerantes, y la ya clásica decoración de las inauguraciones, crearon una auténtica atmósfera de celebración. También participaron el Decano y Párroco Raúl Scala y el Padre Matías, de la Capilla Nuestra Señora del Santo Rosario que funciona en esa cuadra y que el próximo 8 de diciembre cumplirá 50 años.



El intendente, conversó con los presentes y agradeció el acompañamiento a la gestión y remarcó la importancia de la obra pública para generar bienestar a los vecinos y vecinas del distrito: “Ese es nuestro objetivo: seguir generando conectividad en el distrito, embellecer el espacio para que las familias malvinenses lo disfruten, facilitar el acceso a los servicios públicos y avanzar para que todo Malvinas sea más seguro y responda a las necesidades que nos transmiten cada vez que nos encontramos. Son nuestra prioridad”.



Además del fortalecimiento de la infraestructura urbana, la pavimentación de la calle Bogado representa una mejora sustancial en la calidad de vida de los vecinos con impactos positivos en accesibilidad, tanto vehicular como peatonal, reducción de polvo y acumulación de agua, mejora de la circulación de transportes públicos y de diferentes servicios. “Este conjunto de obras le da valor agregado a la ciudad, revaloriza el entorno urbano para que Tortuguitas siga avanzando y creciendo. Como con cada obra en cada rincón de Malvinas, vamos por más”, concluyó el intendente, reafirmando el compromiso de la gestión con el avance sostenido de la obra pública y priorizando las necesidades reales de los vecinos y vecinas de Malvinas Argentinas.