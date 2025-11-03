Emergencias San Miguel participó de un simulacro de choque múltiple en el Colegio Militar

Fue una capacitación con especialistas e instituciones de otros municipios.

Emergencias San Miguel participó del 5to Simposio “Unificación de Criterios de Emergencias y Desastres”, realizado el 29, 30 y 31 de octubre en el Colegio Militar de la Nación.

Emergencias San Miguel es un sistema que desde el año pasado reemplaza al SAME en el distrito. Cuenta con 12 ambulancias y personal capacitado para clasificar y priorizar la atención según la gravedad del paciente. Recibe 40 llamados por día y más de 10.000 anuales.

En el marco de la capacitación, el viernes se realizó un gran simulacro de emergencia que recreó un accidente vial con materiales peligrosos y varios vehículos, donde se puso en práctica los protocolos de actuación y la coordinación entre las distintas fuerzas.

Las jornadas contaron representantes de instituciones de distintos municipios y exposiciones de especialistas.

De San Miguel participó personal del sistema de emergencias (instructores de RCP, paramédicos y médicos) y los bomberos voluntarios.

Hubo presentaciones sobre gestión de emergencias a nivel nacional, provincial, análisis de casos, e interculturalidad y neurociencias como herramientas de trabajo, entre otros temas.