Sesión ordinaria y una sesión extraordinaria en el HCD de Merlo

Los concejales realizaron una sesión ordinaria y una sesión extraordinaria en el recinto legislativo merlense. Con cuerpo completo de ediles, se trataron temas y proyectos de interés para los vecinos.

“Cada uno de los bloques pudo expresar dentro de un ámbito ameno, su posicionamiento y sus diferencias políticas“, destacó la Presidenta del HCD, Karina Menéndez.

Por un lado, en la Sesión Ordinaria se renovaron dos bancas: por el oficialismo, la Concejal Mónica Bentancourt tras el pedido de licencia de la Concejal y ex Presidenta del HCD, Alejandra Hahn; y por la oposición, la Concejal Andrea Ferrero Borges, tras el fallecimiento del Concejal Raúl “Tucán” Lorenzo.

En este marco, el cuerpo de ediles realizó un homenaje a Lorenzo con un vídeo recordatorio, un sentido aplauso y la entrega de una ofrenda floral a los familiares presentes en el recinto.

Por otro lado, en la Sesión Extraordinaria se aprobó la rendición de cuentas correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, votado por unanimidad, proceso a través del que se les explica y se les justifica a los ciudadanos y organismos de control cómo se utilizaron los recursos del municipio.

El objetivo de las sesiones es avanzar con iniciativas en beneficio de los vecinos de Merlo. También se ponen en agenda distintas inquietudes que tiene la comunidad para aportar al diseño de políticas públicas que transformen la vida de los merlenses.