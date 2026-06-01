El intendente se reunió con estudiantes y profesionales en formación política para dialogar sobre la gestión municipal, la toma de decisiones y la continuidad de políticas públicas orientadas al desarrollo de la comunidad, destacando la capacidad de construir consensos y proyectar una sociedad mejor.

Por segunda vez en el año, el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, recibió a una delegación de estudiantes del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS). El encuentro permitió dialogar sobre la gestión municipal, la construcción de políticas públicas con perspectiva de futuro y la importancia de generar consensos con todo el arco ideológico y político, especialmente con las juventudes.



La jornada comenzó cerca de las nueve de la mañana con el recibimiento de una camada de veinte jóvenes en proceso de formación como líderes políticos y sociales. Los asistentes, graduados de distintas carreras universitarias y provenientes de diversos partidos y agrupaciones políticas de todo el país, profundizan sus estudios en políticas públicas, desarrollo económico y social, y construcción de consensos duraderos. El CIAS impulsa programas de formación para jóvenes que buscan transformar la realidad a través del diálogo político y propone encuentros con referentes de gestión y trayectoria política e institucional.



Durante la visita, los estudiantes recorrieron distintos puntos estratégicos del municipio. En el Polo de Salud conocieron el modelo de atención y servicios del distrito; luego observaron los avances de obra del Hospital Universitario de Malvinas Argentinas (HUMA), en etapas avanzadas de construcción y próximo a convertirse en un punto clave de la salud local. El jefe comunal recordó los desafíos iniciales de la gestión en materia sanitaria: “Con el cambio de gobierno, todos pensaban que íbamos a achicar, a provincializar o a cerrar. Lejos de eso, para nosotros es una política de Estado y ya lo decía en ese entonces: había que darle continuidad, mantenerlo y tratar de fortalecerlo, amplificarlo entendiendo que es uno de los pilares fundamentales de una sociedad”.



Más tarde recorrieron la Planta Hormigonera Municipal, donde pudieron ver su funcionamiento y conocer cómo, gracias a la creación de esta empresa pública, el Estado logró dar continuidad a las obras de pavimentación con un ahorro superior al 40% en costos en un contexto de crisis económica y desfinanciamiento. Finalmente visitaron el Distrito Malvinas, el ambicioso proyecto que el municipio lleva adelante junto al sector privado, con el objetivo de abrir nuevas posibilidades de desarrollo urbano, económico y productivo.



La jornada concluyó con un almuerzo donde los jóvenes compartieron impresiones sobre lo vivido y realizaron preguntas acerca de la gestión municipal. Nardini subrayó la relevancia de estos espacios de intercambio y expresó: “Necesitamos una mirada nacional distinta. Más allá de lo partidario, que haya una persona, del partido del que sea, que entienda que si no tienes ayuda del Estado nacional es muy difícil llegar a todos con los servicios públicos”.