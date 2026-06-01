Robó en un supermercado, intentó escapar y fue detenido gracias a Ojos en Alerta

Un delincuente fue detenido en San Miguel luego de protagonizar un robo en un supermercado ubicado sobre la calle Primera Junta. El procedimiento fue posible gracias a una denuncia realizada por un vecino mediante el programa Ojos en Alerta y al rápido accionar coordinado entre la Policía Municipal y el Centro de Monitoreo.

Según informaron fuentes municipales, tras recibir la alerta, los operadores de las cámaras de seguridad localizaron al sospechoso y comenzaron un seguimiento en tiempo real. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar a pie y durante la huida descartó una réplica de arma de fuego, una mochila y el dinero sustraído del comercio.

Finalmente, gracias al trabajo conjunto entre los operadores del Centro de Monitoreo y los móviles policiales desplegados en la zona, el delincuente fue interceptado y aprehendido, quedando a disposición de la Justicia.

Desde el municipio destacaron la importancia de Ojos en Alerta, una herramienta de participación ciudadana creada en San Miguel en 2016 que permite a los vecinos comunicarse directamente con el Centro de Monitoreo a través de WhatsApp para informar situaciones sospechosas, delitos o emergencias.

El programa continúa expandiéndose y consolidándose como una herramienta eficaz para la prevención del delito. Actualmente, más de 100 municipios de Argentina utilizan este sistema y cuenta con más de un millón de usuarios activos. Además, desde noviembre pasado, Ojos en Alerta comenzó a implementarse en Florida, Uruguay, marcando su crecimiento a nivel internacional.

Las autoridades remarcaron que la colaboración entre vecinos y fuerzas de seguridad resulta fundamental para fortalecer la prevención y brindar respuestas rápidas ante hechos delictivos.