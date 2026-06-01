José C. Paz inauguró un moderno Angiógrafo Municipal y fortalece la atención cardiovascular

El nuevo equipo de última generación fue puesto en funcionamiento en el Hospital Cardiovascular “Miguel Maca Bulján” y permitirá realizar diagnósticos y tratamientos de alta complejidad sin necesidad de derivaciones.

La Municipalidad de José C. Paz dio un paso trascendental en el fortalecimiento de su sistema de salud pública con la inauguración del nuevo Angiógrafo Municipal en el Hospital Cardiovascular “Miguel Maca Bulján”, ubicado en Dinamarca 3627, esquina Finlay. El equipamiento de última generación permitirá mejorar significativamente la atención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades cardíacas en el distrito.

La presentación oficial se llevó a cabo el pasado 29 de mayo y contó con la participación de la intendenta interina Lorena Espina; el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; la secretaria de Salud, Claudia López; el director del Hospital Cardiovascular, Dr. Javier Funes; el director general del Hospital de Traumatología, Rehabilitación y Centro de Tratamiento de Vías Aéreas “Domingo Angio”, Dr. Celestino Saavedra; y el jefe de Hemodinamia, Dr. Pablo Nicolás Luna, quien estuvo a cargo de la primera intervención realizada con el nuevo dispositivo.

Durante la jornada inaugural se concretó con éxito la primera cirugía utilizando el flamante angiógrafo, un hecho que marca un nuevo avance para la infraestructura sanitaria del municipio y consolida a José C. Paz como uno de los distritos con mayor desarrollo tecnológico en materia de salud pública.

El senador bonaerense e intendente en uso de licencia, Dr. Mario Alberto Ishii, destacó la importancia de esta incorporación y expresó: “Hoy es un día histórico para la salud de José C. Paz: inauguramos el Angiógrafo Municipal en el Hospital Cardiovascular, un equipo de última generación que mejorará la atención y el tratamiento de enfermedades cardíacas de nuestros vecinos”.

El nuevo equipamiento permitirá realizar tareas de prevención, diagnóstico y tratamiento precoz de infartos, patologías cardíacas y procesos trombóticos. Además, junto a la tecnología ya disponible en el hospital, posibilitará la realización de procedimientos de hemodinamia y estudios vasculares de alta complejidad.

Con esta incorporación, los pacientes podrán acceder a estudios y tratamientos especializados dentro del distrito, evitando traslados y derivaciones a otros centros de salud, lo que representa una mejora sustancial en la calidad y rapidez de la atención médica.

La inauguración del Angiógrafo Municipal reafirma la política de inversión sostenida en salud impulsada por la gestión municipal, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios médicos de excelencia para toda la comunidad paceña.