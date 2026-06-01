Comienza el juicio contra el exsenador Kueider por contrabando de divisas

El exsenador Edgardo Kueider comenzará a ser juzgado en Paraguay por el delito de contrabando en grado de tentativa, a más de un año de haber sido detenido cuando intentaba ingresar a ese país con más de 200.000 dólares sin declarar.

Kueider será sometido a juicio junto a su exsecretaria, Iara Guinsel, quien lo acompañaba al momento de la detención y también enfrenta cargos en la causa.

El debate oral comenzará a las 8 de la mañana en Asunción y estará a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por los jueces Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás.

De ser hallado culpable, el exlegislador podría recibir una condena de hasta dos años y medio de prisión. No obstante, para el eventual cómputo de la pena se tendrá en cuenta el tiempo que ya permaneció bajo arresto domiciliario en Paraguay.

El juicio había sido programado inicialmente para noviembre del año pasado, luego fue reprogramado para abril y finalmente volvió a postergarse a pedido de la Fiscalía.

La acusación sostiene que Kueider y Guinsel intentaron cruzar el Puente Internacional de la Amistad con más de 211.000 dólares, 640.000 guaraníes y cerca de cuatro millones de pesos argentinos sin realizar la correspondiente declaración aduanera.

El episodio ocurrió durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024. Desde entonces, ambos cumplieron arresto domiciliario en distintos inmuebles de Asunción.

Kueider rechazó en reiteradas oportunidades las acusaciones y aseguró que el dinero secuestrado no le pertenecía.

“No son míos, ni siquiera son de mi acompañante. Son de operaciones que ella estaba haciendo en Paraguay, de intermediación. Entramos y salimos de Paraguay esa noche. Eso está declarado”, afirmó el exsenador en declaraciones radiales realizadas el año pasado.

Mientras avanza el proceso judicial en Paraguay, Kueider también enfrenta investigaciones en Argentina por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Una de las causas tramita en la Justicia provincial de Concordia, mientras que la otra se encuentra en los tribunales federales de San Isidro. La definición sobre qué fuero continuará con la investigación permanece pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.