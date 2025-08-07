Se Viene «Día de la niñez en Malvinas Argentinas»

El 9 y 10 de agosto, de 11 a 16:30 horas, el Predio Municipal será el lugar de encuentro y celebración para niños y niñas. Habrá actividades recreativas, shows, talleres, sorteos y mucho más. La entrada para cada día es libre y gratuita.

El municipio de Malvinas Argentinas se prepara para celebrar el Día de la Niñez con dos días repletos de propuestas recreativas, espectáculos y actividades para toda la familia. El evento tendrá lugar el sábado 9 y domingo 10 de agosto, de 11 a 16:30 horas, en el Predio Municipal.

Durante ambas jornadas, las infancias podrán disfrutar de kermés, juegos de escape, inflables, tirolesa, taller de galletas, maquillaje artístico, plaza blanda, circo, metegol gigante, básquet emboque, camas elásticas, debajo del mar, un inflable transparente con actividades en su interior, y la caja mágica “Atrapa en el aire”. También estarán presentes los shows de acrobacia “Shambala” (con funciones a las 12:30, 14 y 15 horas), el desafío de siete etapas, una aventura de dinosaurios, Master Catch, y un laberinto sensorial para niños y niñas de 2 a 6 años.

Además, habrá una carpa con talleres y espectáculos en vivo durante todo el día. En la Casa Cultura y Arte (CCA), se podrá recorrer una propuesta artística con estaciones llenas de colores, emociones y experiencias creativas.

Los niños y niñas también podrán llevar su bicicleta para participar de clases de BMX y disfrutar de exhibiciones de esta disciplina, o acercarse con su skate a las pistas del Batapark, donde habrá una escuela abierta para aprender técnicas y maniobras.

El sábado, el cierre estará a cargo del espectáculo infantil “Soy Muni”, mientras que el domingo se presentará la nueva obra de La Granja de Zenón, titulada “La búsqueda del tesoro”, una historia con música, baile y aventuras junto a Bartolito y sus amigos.

Toda la información y el mapa interactivo con las actividades están disponibles en el sitio oficial: www.malvinasargentinas.gob.ar