Menéndez y Kicillof inauguraron obras también y se  entregaron patrulleros

El Intendente Gustavo Menéndez recibió en Merlo al Gobernador de la Provincia

de Buenos Aires, Axel Kicillof. Las autoridades entregaron patrulleros y motos a

la Policía para fortalecer la seguridad en el distrito e inauguraron obras de

ampliación en la Escuela Secundaria N° 50 de Mariano Acosta.

Los mandatarios encabezaron el acto de inauguración de dos nuevas aulas para los

estudiantes de la Secundaria No 50 y una para los alumnos de la Escuela de Educación

Primaria N°40, que funciona en la planta baja del establecimiento.

El jefe comunal sostuvo: “Estamos muy emocionados por ver el progreso de una

comunidad educativa que, a pesar de todas las adversidades, se mantiene unida para

abrir puertas y construir un futuro con más desarrollo y esperanza”.

“Contamos con el apoyo de una Provincia que se hace cargo de las obras, las termina y

trabaja todos los días para garantizar los derechos de los vecinos y vecinas”, manifestó

Menéndez.

Por su parte, el Gobernador Kicillof expresó “El Gobierno Provincial trabaja para que en

Merlo y en cada uno de los distritos haya mejores escuelas, rutas, cloacas, y para que

cada vecino sienta que, a pesar del ataque feroz del gobierno nacional, tiene una

Provincia que no baja los brazos y los acompaña”.

En este contexto, las autoridades, junto al Ministro de Seguridad, Javier Alonso,

entregaron dos patrulleros y 10 motos nuevas para fortalecer la seguridad en el distrito,

acompañados por los 62 nuevos agentes que se incorporan a las fuerzas de seguridad.

“La seguridad es una problemática muy compleja. No es una tarea fácil, pero el

Gobierno Provincial y los municipios estamos cerca de la gente para asistirla. Si nos

unimos, vamos a sacar a la gente adelante”, indicó el Intendente de Merlo.

“Entregamos vehículos para la seguridad, recibimos nuevos agentes. Fue un trabajo

muy intenso. Todo esto es el resultado del trabajo entre Municipio y Provincia, porque el

Estado Nacional está ausente. Y tenemos un intendente como Gustavo Menéndez que

ataja los problemas que nos genera el Gobierno Nacional ”, remarcó por su parte el

Gobernador Kicillof.

Participaron del acto el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel

Katopodis; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; Karina Menéndez;

la Secretaria de Cultura, Educación, Deportes y Recreación, Silvana Zahana; los

subsecretarios provinciales de Educación, Pablo Urquiza; y de Articulación Institucional

para la Seguridad, Eduardo Aparicio y el Secretario de Desarrollo e Integración Social y

candidato a concejal, Lucas Scarcella.

Scarcella finalmente expresó que “Toda la comunidad educativa está muy feliz, se

necesitaba ampliar la escuela debido a la cantidad de demanda que hay de matrícula, y

también brindamos respuestas ante otra demanda que tienen los vecinos de Merlo,

como de todo el conurbano y de la Provincia, es que se invierta en seguridad, y hoy lo

que estamos viendo materializado”.