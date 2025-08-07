Robaba caños de gas y lo atrapó la Policía Municipal de San Miguel

La Policía Municipal de San Miguel detuvo a un delincuente que robaba caños de bronce de los medidores de gas en el frente de las viviendas.

Tras recibir denuncias por Ojos en Alerta de vecinos que notaban alguna pérdida de gas o que directamente se quedaban sin el servicio, y luego de hacer un monitoreo de cámaras por los domicilios afectados, los operadores del Centro de Operaciones Municipal (COM) lograron identificar al principal sospechoso, que vestía siempre con campera roja.

Anoche el delincuente volvió a actuar, lo que provocó la denuncia de un nuevo vecino al quedarse sin gas a las dos de la madrugada. Los agentes del COM rápidamente iniciaron una búsqueda por cámaras y detectaron, frente a la casa de la víctima, a un hombre con las mismas características de quien ya era un objetivo de la Policía Municipal.

Los agentes siguieron el recorrido del delincuente y lograron localizarlo en Gaspar Campos y Tucumán donde, a pesar de haber intentado confundir al personal cambiándose de vestimenta, fue detenido y trasladado a la Comisaría 2da de San Miguel, para quedar a disposición de la Justicia.