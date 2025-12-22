Se tomaron juramento a los nuevos consejeros escolares en Merlo

Las autoridades del Consejo Escolar electas tomaron juramento durante la Sesión Preparatoria encabezada por el Intendente Gustavo Menéndez, en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.

“Todas las autoridades del Consejo Escolar han sido votadas por unanimidad, una señal de que podemos ponernos de acuerdo más allá de las diferencias que pueda haber entre los distintos partidos políticos”, manifestó el jefe comunal, al tiempo que sostuvo “la educación es la llave principal para el futuro de una persona, de una comunidad y de un país”.

Asimismo, el mandatario merlense expresó “Hay que defender a la educación pública, y a la privada también, que es necesaria. Que entre ambas se le pueda garantizar el paso por todos los niveles educativos a todos los habitantes de Merlo”.

Por su parte, la Presidenta del Consejo Escolar de Merlo, María José Barrionuevo manifestó “Vivimos la Sesión Preparatoria donde se renovó la mitad del cuerpo de autoridades. Asumieron consejeros de ambos bloques, tanto del oficialismo como de la oposición”.

En este sentido, Barrionuevo sostuvo “Este es un día importante porque es poner en práctica el ejercicio democrático dentro del sistema educativo, la posibilidad del intercambio de ideas, de modos de entender la educación pública. Estos próximos dos años estarán abocados a la defensa y a la construcción de los valores de la educación”.

Finalmente, la Consejera Escolar, Adriana Schmahl declaró “En el marco de un gobierno nacional que no piensa en la educación pública, nosotros pondremos todo el esfuerzo para mejorar eso y que Merlo se destaque en educación pública”.