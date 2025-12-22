En una emocionante noche de reconocimientos, Malvinas Argentinas fue sede de la tercera edición de los Premios Centenario del COA en el Polideportivo Braian Toledo, con homenajes a figuras como al fallecido lanzador de jabalina, Las Leonas y a los mejores atletas del país y el anuncio de los primeros Juegos Olímpicos Urbanos que se realizarán en Malvinas Argentinas en 2026.

El 20 del corriente mes Malvinas Argentinas fue sede de la tercera edición de los Premios Centenario del Comité Olímpico Argentino, en una gala que reunió a decenas de atletas federados de todo el país. El evento se desarrolló en el Polideportivo Braian Toledo, con la presencia del intendente Leo Nardini y el diputado provincial Luis Vivona como anfitriones, el presidente del COA, Mario Moccia y el secretario general Víctor Groupierre, en una ceremonia que reafirmó el compromiso con el deporte como herramienta fundamental para el desarrollo social.

“El agradecimiento al COA que otra vez nos da la posibilidad de seguir dando sentido a ese trabajo en conjunto para fortalecer lo que nosotros tanto queremos y queremos replicar en nuestra comunidad, en nuestra región, en nuestra provincia y también en Argentina”, expresó Nardini acerca de la misión común de reconocer y acercar los valores del deporte a la comunidad.

La conducción estuvo a cargo de Magui Aicega y Juan Martín Rinaldi, quienes guiaron una noche de reconocimientos y emociones en la que se distinguió a deportistas de disciplinas como deportes acuáticos, canotaje, ciclismo, bowling, karate, ajedrez, entre otras, reflejando la diversidad del deporte argentino.

Uno de los momentos más significativos fue el homenaje a Braian Toledo, el joven atleta que conquistó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010 y que dejó una huella imborrable en Malvinas Argentinas. “Este polideportivo municipal es emblema para nosotros, fue el primero que hicimos, y tiene el valor significativo de la historia de lucha y esfuerzo de Braian que es motivación para otros”, señaló Nardini. Durante la gala, el intendente, junto a Paula Paretto, entregó a su familia un cuadro conmemorativo en recuerdo de la hazaña olímpica que lo llevó a lo más alto del deporte argentino.

Durante la gala, Viivona y Moccia anunciaron la realización de la primera edición de los Juegos Olímpicos Urbanos el próximo año en Malvinas Argentinas. Este proyecto se vincula con la ley impulsada por Vivona para el reconocimiento y desarrollo del deporte urbano, que hoy une a miles de jóvenes en los espacios públicos del distrito y la provincia.



Otro momento de gran emoción fue el reconocimiento a Las Leonas, a 25 años de la histórica medalla de plata en Sydney 2000, que marcó un antes y un después en el jockey argentino. Inés Arrondo recibió la distinción y expresó: “Una alegría enorme este reconocimiento que recibimos, mucho de lo que pudimos lograr, fue por el equipo que formamos y es muy hermoso recibirlo acá en el polideportivo Braian Toledo”.



La gran Gala del Deporte Olímpico Argentino en Malvinas Argentinas fue un necesario reconocimiento a los atletas que día a día nos representan en todo el mundo con su dedicación y esfuerzo, y la confirmación de que el desarrollo del deporte es una parte fundamental para el desarrollo de una sociedad mejor.