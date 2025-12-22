El Peronismo avanzó en Malvinas Argentinas hacia la renovación de autoridades

El Consejo Provincial del Partido Justicialista se reunió en Malvinas Argentinas y definió la fecha del recambio de autoridades, la ampliación del esquema de apoderados y la estrategia para sumar nuevas afiliaciones de cara al proceso interno.

Este viernes, el Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se reunió en Malvinas Argentinas para definir el futuro del peronismo bonaerense. Tras varias horas de debate, se resolvió que el recambio de autoridades partidarias se realizará el próximo 15 de marzo de 2026, marcando el inicio formal del proceso de renovación interna.

Cabe destacar que la jornada se desarrolló en la Casa de Cultura y Arte de Malvinas Argentinas y tuvo como anfitrion al intendente Leonardo Nardini, quien recibio a las principales figuras del PJ bonaerense. El encuentro contó con la presencia de autoridades partidarias, dirigentes sindicales, intendentes, legisladores y referentes de los distintos espacios que integran el justicialismo provincial, cómo Máximo Kirchner, Mariel Fernández, Verónica Magario y Gustavo Menéndez entre otros.

Durante la reunión, además de rendirse un homenaje al histórico dirigente Juan José Mussi, se abordaron definiciones centrales para la vida interna del partido. Uno de los puntos más relevantes fue la ampliación del esquema de apoderados del PJ bonaerense, con la incorporación de dos representantes vinculados al espacio del gobernador Axel Kicillof, en un gesto que busca equilibrar la representación de los distintos sectores internos de cara a la etapa electoral que se avecina.

Otro de los ejes del debate estuvo centrado en los padrones partidarios y las afiliaciones. En ese marco, se resolvió solicitar a la Justicia una prórroga para permitir la incorporación de nuevos afiliados que aún no fueron cargados al sistema, estableciendo un tope que garantice un proceso ordenado y transparente. La decisión apunta a ampliar la participación y fortalecer la legitimidad del futuro proceso electoral interno. De esta manera el peronismo bonaerense dejo establecida la fecha de elecciones. Así el PJ comienza a transitar un camino que será determinante para su conducción y su rol político en la provincia de Buenos Aires