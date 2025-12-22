Se entregaron 346 escrituras a vecinos del distrito de José C. Paz

La Municipalidad de José C. Paz concretó un hito histórico al entregar 346 escrituras a vecinos del distrito en el marco del programa provincial «Mi Escritura, Mi Casa». El emotivo acto, encabezado por el Senador Provincial e Intendente en uso de licencia, Dr. HC Mario Alberto Ishii, junto al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Martín Mena, se llevó a cabo en el Centro de Estudios Municipal UNPAZ, marcando un antes y un después en la vida de cientos de familias paceñas.

“Hoy estamos cumpliendo el sueño de 346 familias que esperaron durante años por este momento. La escritura de la casa propia no es solo un papel, es la tranquilidad de saber que nadie les va a sacar lo que tanto les costó construir”, expresó emocionado el Senador Ishii ante los vecinos presentes. Y agregó: “Seguiremos trabajando incansablemente para que cada familia de José C. Paz tenga la seguridad jurídica que se merece, porque esa es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso».

El operativo masivo fue posible gracias a la articulación estratégica impulsada desde la gestión de Ishii entre la Dirección General de Casa de Tierras de la Secretaría de Gobierno Municipal y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, a través de la Escribanía General de Gobierno. Esta coordinación demuestra el firme compromiso de la gestión con la regularización dominial y el fortalecimiento del patrimonio familiar en José C. Paz.

Del acto participaron importantes funcionarios provinciales: Julián Talento, Subsecretario de Planificación y Seguimiento del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano; Cibiana Blanco, Escribana Adscripta Superior de la Escribanía General de Gobierno. En representación del gobierno municipal estuvieron la Intendenta Interina, Lic. Lorena Espina; Pablo Mansilla, Secretario de Gobierno; Elba Benítez, Directora General de Casa de Tierras; y Agustín López, Director de Viviendas.



Con estas acciones concretas, la Municipalidad de José C. Paz, bajo el liderazgo de Mario Ishii, reafirma su compromiso con la consolidación del patrimonio familiar y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, promoviendo un horizonte con mayor estabilidad, inclusión y equidad para todos los vecinos del partido.