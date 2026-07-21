Se notificaron más de 77.000 casos de neumonía

Al menos 77.008 casos de neumonía y 56.299 casos de bronquiolitis en menores de dos años se notificaron hasta la semana epidemiológica (SE) 26 de 2026, mientras que se confirmó que en la SE 27 la circulación de virus respiratorios continúa en descenso en nuestro país.

Según un informe del Boletín Epidemiológico Nacional al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, tanto la neumonía como la bronquiolitis se mantienen dentro de los niveles esperados con tasas similares o ligeramente inferiores a las de los dos años previos.

En el período 2016–2026, los años 2024, 2025 y 2026 presentan un descenso de las notificaciones de neumonía y bronquiolitis acumuladas hasta SE 26 respecto de los años históricos, siendo el 2016 el año en el que se registraron los mayores números de casos para ambas enfermedades.

Con relación a los virus respiratorios, se mantiene la predominancia del virus de influenza, seguida por el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) que registra un leve incremento desde la SE 13 y por el SARS-CoV-2 que se mantiene estable y en niveles bajos en lo que va del año.

En lo que refiere a las consultas de pacientes ambulatorios, la positividad para influenza se mantiene en el 33,6% y, respecto al VSR, se notificaron 26 casos positivos correspondientes las últimas 4 semanas, evidenciándose un ligero incremento respecto a las 22 detecciones reportadas en las 4 semanas previas. Con relación al SARS-Cov-2, se registraron 2 casos positivos durante la última semana analizada.

En pacientes internados, se observa una disminución en la cantidad de casos de influenza y VSR notificados durante las últimas 4 semanas, se notificaron 152 casos positivos de influenza, con un descenso de 40 casos respecto al BEN anterior, y 101 casos de VSR, 16 menos que los notificados hasta la SE 26. Finalmente, durante la SE 26, se detectaron 3 casos positivos de SARS-Cov-2 y 4 codetecciones con presencia simultánea de influenza y VSR.

En tanto, desde la SE 1 de 2025 hasta la SE 25 de 2026 la cantidad de muestras de la variante H3N2 identificadas por el Laboratorio Nacional de Referencia asciende a 413, de las cuales el 90% (372 casos) corresponden al subclado K.

Según lo informado en el presente BEN, 339 casos corresponden al año en curso, lo cual representa un aumento de 25 nuevos casos respecto a lo informado en el BEN anterior, mientras que la vigilancia genómica de influenza B informa 9 nuevos casos identificados de influenza B Victoria, alcanzando un total 34 casos en lo que va del año.