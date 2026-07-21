Lanzan un registro nacional gratuito para perros y gatos que ayuda a encontrar mascotas perdidas

La plataforma permite crear una ficha digital con los datos del animal y publicar alertas en caso de extravío. Ya cuenta con más de 20.000 mascotas registradas en todo el país.

Los dueños de perros y gatos ya pueden inscribir de manera gratuita a sus mascotas en el Registro Nacional de Perros y Gatos, una plataforma digital que busca facilitar la identificación de los animales y agilizar su búsqueda en caso de que se extravíen.

El sistema permite crear una ficha digital en pocos minutos, incorporando información como el nombre del animal, una fotografía, la ciudad donde vive y un número de contacto de sus responsables. También se pueden agregar otros datos, como la edad, el tamaño, el estado del calendario de vacunación y una imagen actualizada de la mascota.

Además de funcionar como una base de datos, la plataforma publica alertas de mascotas perdidas con una descripción física y características de comportamiento que pueden ser útiles para quienes las encuentren.

La iniciativa surge con el objetivo de conformar el registro de mascotas más grande del país y responder a la falta de una base de datos nacional que permita conectar a las familias con refugios o personas que encuentren animales extraviados.

Según los impulsores del proyecto, Argentina se encuentra entre los diez países con mayor cantidad de perros y gatos por hogar, aunque hasta ahora no contaba con un registro nacional de estas características.

El proyecto fue desarrollado por la empresa de alimentos para mascotas Old Prince, aunque la inscripción está abierta a toda la comunidad y no requiere ser cliente de la marca ni adquirir sus productos. Desde la compañía remarcaron que el objetivo es brindar «identidad, protección y cuidado» a los animales de compañía.

La plataforma ya registra más de 20.000 perros y gatos inscriptos desde su lanzamiento, realizado hace pocos meses, y continúa sumando nuevas adhesiones.

Quienes deseen registrar a sus mascotas pueden hacerlo de forma gratuita a través del sitio oficial del Registro Nacional de Perros y Gatos, completando un formulario con los datos básicos del animal y de sus responsables.