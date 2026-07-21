Se realizó en la Universidad Nacional de Quilmes la jornada “El uso de la inteligencia artificial y su vinculación con las políticas públicas de desarrollo”, un encuentro destinado a intercambiar ideas y experiencias en torno a esta innovación tecnológica, así como a recoger insumos para el diseño de políticas estatales en la materia. La actividad, organizada por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), contó con la participación de académicos, especialistas y funcionarios.

En la apertura de la jornada, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, señaló: “Si el impacto de la IA se deja librado únicamente al mercado, probablemente suceda lo que está tratando de establecer el actual Gobierno nacional: transformarnos en un país pura y exclusivamente proveedor de energía barata para los procesos de cómputo, uno de los eslabones más limitados de la cadena de valor y de los que menos empleo generan. El punto, en cambio, es cómo insertarnos de manera inteligente para crear empleos calificados, conocimientos y soberanía tecnológica. Esa es la acción política que tenemos que pensar”. En tal sentido, Bianco continuó: “Oponerse a la IA es derrotista, pero lo que sí se puede hacer es regular el proceso. Ese es nuestro desafío: participar a través del desarrollo científico, el conocimiento, la tecnología, la innovación, para así poder intervenir de forma virtuosa, generando más empleo y más capacidades. Eso se hace con Estado, con recursos destinados a la inversión en ciencia y tecnología, fondos para las universidades y formación laboral”.

Por su parte, la rectora de la UNQ, Alejandra Zinni, sostuvo: “Como pasa con cualquier tecnología, a la IA hay que apropiarla, utilizarla y gobernarla. Quienes tenemos responsabilidades institucionales, académicas, de investigación y de formación debemos cuestionarnos cuáles son los modelos con los que se entrenan las IAs, porque lo que está pasando es que están siendo entrenadas con un sesgo político. Una herramienta tan poderosa como la IA debe ser entrenada con decisión política y con valores profundamente humanos. Por eso celebro la intención del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de dar estas discusiones y poner en agenda las cosas que son realmente importantes de debatir”.

El encuentro continuó con tres paneles temáticos, titulados “Un panorama acerca del uso de la IA en la región”, en el que se abordó el estado de situación de esta tecnología a nivel regional; “La IA y el fortalecimiento de las capacidades estatales”, enfocado en las experiencias de innovación digital dentro de la administración pública; y “Conocimiento, innovación y producción: los desafíos frente a la irrupción de la IA”, dedicado al vínculo entre la IA, el sector científico y el entramado productivo.

En el cierre de su intervención, Bianco expresó: “En el Gobierno de la Provincia contamos con distintos desarrollos y aplicaciones basados en IA, pusimos en marcha el Centro de Datos Rebeca Cherep de Guber (el primer centro propio de una provincia argentina, gracias a la labor de nuestra Subsecretaría de Gobierno Digital), implementamos una guía de buenas prácticas para el uso de la IA, pusimos en marcha el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento. Son hitos que dan cuenta de la tarea que estamos realizando para poner la innovación al servicio de una gestión pública eficiente que responda a las necesidades del pueblo bonaerense”.

En la jornada estuvieron presentes el asesor general de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Pérez Teruel; el ex director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales bonaerense, Juan Manuel Padín; y otras autoridades provinciales y universitarias.