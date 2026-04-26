San Miguel suma obras clave: pavimento, mejoras hidráulicas y avances en infraestructura ferroviaria

El municipio de San Miguel continúa avanzando con obras de infraestructura que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos. En los últimos meses, se finalizó una importante obra hidráulica en la zona comprendida entre el Hospital Larcade y la traza del Ferrocarril San Martín, dando solución a problemas históricos de anegamientos.

A partir de esta intervención, el municipio pudo avanzar con la pavimentación completa de la calle Fraga, en el tramo que va desde Irigoin hasta Arricau. Se trata de varias cuadras que transforman de manera significativa el entorno urbano en una zona clave del centro de la ciudad.

Las mejoras no se detienen allí. En el límite con José C. Paz, progresa la construcción de una nueva estación ferroviaria, una obra esperada que promete optimizar la conectividad regional. Además, se prevé el inicio de un nuevo paso a nivel a la altura de la calle Salerno, lo que permitirá agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial.

En este marco, el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, estuvo presente en el lugar y mantuvo un encuentro con vecinos del sector para dialogar sobre los avances y escuchar de primera mano sus inquietudes. Durante la recorrida, los residentes —muchos de ellos con décadas en el barrio— expresaron su satisfacción por las obras realizadas y el impacto positivo en su vida cotidiana.

Con estos trabajos, San Miguel continúa apostando al desarrollo urbano y a la mejora integral de su infraestructura, con el foco puesto en resolver demandas históricas y acompañar el crecimiento de la comunidad.