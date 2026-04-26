Chaves brilló en Las Vegas con un nocaut demoledor y se ilusiona en grande

El invicto de San Miguel noqueó al mexicano Miguel Madueño en el tercer asalto, retuvo el título latino OMB y tuvo un debut internacional impactante.

Alan “Veneno” Chaves tuvo una presentación consagratoria en Las Vegas. El púgil del barrio Santa Brígida noqueó en el tercer round al experimentado mexicano Miguel Madueño y dejó una imagen contundente en su estreno internacional bajo la promotora Matchroom Boxing.

Con este triunfo, Chaves (22-0-0, 19 KOs) mantuvo su invicto, defendió el título latino de peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo y dio un paso clave en su proyección dentro de la categoría. La pelea se disputó en el BleauLive Theater del Fontainebleau Las Vegas, un escenario de primer nivel para su debut fuera del país.

Desde el inicio, el bonaerense marcó el ritmo del combate. Con mayor potencia y movilidad, dominó los dos primeros asaltos y expuso las limitaciones de un rival que ya había tenido dificultades en la previa para dar el peso dentro de las 135 libras.

El desenlace llegó en el tercer round. Cuando el reloj marcaba 1:44, Chaves se adueñó del centro del ring y conectó un preciso jab de zurda que mandó a la lona a Madueño, quien no pudo continuar. Fue un cierre categórico para una actuación que no dejó dudas.

De esta manera, el boxeador de San Miguel resolvió con autoridad un compromiso exigente y empieza a posicionarse en el plano internacional del peso ligero, una división altamente competitiva.

En ese escenario, el horizonte aparece cada vez más claro. El actual campeón mundial ligero de la OMB, el estadounidense Abdullah Mason, asoma como una referencia en una categoría en la que Chaves ya comienza a hacerse notar.