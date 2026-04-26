José C. Paz debatió sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la educación

En el marco del Primer Encuentro Anual de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje de UNESCO, se realizó en José C. Paz una charla debate centrada en la aplicación de la Inteligencia Artificial en la enseñanza. La actividad tuvo lugar en la nueva Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial.

El encuentro reunió a especialistas, docentes y autoridades con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que presenta la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito educativo.

Durante la jornada, el Dr. Mario Ishii, vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje LATAM de la UNESCO, senador bonaerense e intendente en uso de licencia, destacó la necesidad de modernizar los procesos educativos y acompañar a los docentes en este proceso de transformación.

En ese sentido, remarcó que actualmente existe una brecha entre las herramientas tecnológicas que manejan los estudiantes y los recursos disponibles en las aulas, lo que genera una sobrecarga en la tarea docente. “Es fundamental brindarles herramientas modernas a los educadores para que puedan ejercer su profesión de manera más eficiente y acorde a los tiempos actuales”, sostuvo.

La charla formó parte de una agenda más amplia de actividades desarrolladas durante el encuentro, que posiciona a José C. Paz como un punto de referencia en el debate sobre innovación educativa y el futuro de la enseñanza en la región.

Educación e innovación para el futuro

El cierre se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial, donde se descubrió el monumento “Ciudad del Aprendizaje” y se compartió una charla sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación. La jornada reafirmó el compromiso con la innovación y con una enseñanza moderna, orientada a preparar mejor a los estudiantes frente a los desafíos del futuro.