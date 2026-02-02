San Miguel renueva cuatro plazas y suma dos nuevos espacios públicos

La Municipalidad de San Miguel avanza con un plan integral de renovación y puesta en valor de espacios verdes en todo el distrito, que incluye la remodelación de cuatro plazas y la creación de dos nuevos espacios públicos, uno de ellos especialmente diseñado para mascotas.

Las obras se desarrollan en la plaza ubicada en Río Diamante y Salta, en barrio Obligado; en el Corredor Aeróbico entre Conesa y Pardo, en Muñiz; en la plaza Juan Manuel de Rosas, del barrio Santa Brígida; y en la plaza del CIC, en barrio Mitre.

A su vez, se construye una nueva plaza en la intersección de Lebensohn y avenida Francia, en Bella Vista, y una plaza canina en Sargento Cabral y las vías del ferrocarril San Martín, en Muñiz. Este último espacio contará con cerramiento perimetral, pensado para el uso recreativo exclusivo de mascotas, brindando mayor comodidad y seguridad tanto para los animales como para los vecinos.

En las plazas existentes, los trabajos incluyen la instalación de nuevas luminarias LED, la construcción de senderos y caminos peatonales, la incorporación de juegos infantiles, sistemas de riego, tareas de parquización, áreas de calistenia, sectores de descanso con mesas y bancos, y espacios destinados a mascotas, entre otras mejoras.