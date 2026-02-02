la Fraternidad rechazó la paritaria y puso fecha a la medida de fuerza

La Fraternidad -el gremio que reúne a los conductores de trenes- anunció un paro de 24 horas el próximo jueves 5 de febrero para todas las líneas de transporte de pasajeros y cargas de la Argentina. La medida de fuerza apunta a presionar por una recomposición de haberes que el gremio considera «insuficiente» en el contexto inflacionario actual.

«Frente a la burda oferta para la recomposición de los salarios de los conductores de trenes por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A., el Sindicato La Fraternidad ha resuelto realizar un Plan de Lucha que inicia el próximo jueves 05 de febrero con un Paro General de 24 horas», sostuvo el gremio que conduce Omar Maturano a través de un comunicado. De esta manera, desde el sindicato confirmaron que no habrá servicio en las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas (Líneas: Belgrano, Urquiza y San Martín); Metrovías S.A. y Ferrovías SAC.

El malestar sindical se produjo tras la última reunión tras un cuarto intermedio, en la que el Gobierno ofreció una recompensación de apenas 1% para los salarios de enero, una propuesta calificada como “insuficiente”. Maturano apuntó contra la administración de Javier Milei al afirmar que «hay una falta de seguridad y desidia por parte del Gobierno hacia la empresa». En diálogo con AM 990, señaló que las autoridades nacionales «están tratando de bajarle el precio» a su reclamo, al igual que «hacen con todo».

En el marco de la discusión paritaria, el sindicato había comunicado el miércoles pasado que alcanzó un entendimiento por una recomposición salarial cercana al 18% para los trabajadores de las empresas FEPSA, NCA y Ferrosur, a liquidarse de manera escalonada a lo largo de tres meses.

De acuerdo con lo informado, el esquema prevé un incremento del 4% en enero, un 6% en febrero y el tramo restante en marzo, además del pago de sumas no remunerativas durante los dos primeros meses. También quedó fijada una instancia de revisión para el 15 de abril, con el objetivo de “cerrar el período paritario”.

Conflicto salarial en la previa al tratamiento de la reforma laboral

La tensión entre La Fraternidad y las empresas del sector se produce en el marco de la discusión por el proyecto de reforma laboral. El titular de la Fraternidad es uno de los dirigentes sindicales más duros frente a los cambios que propone el gobierno de Milei y ya adelantó su postura: “Pido una marcha de la CGT al Congreso el día que se trate la reforma y después 48 horas de paro”, remarcó Maturano sobre el proyecto libertario en declaraciones recientes.

El gremialista expresó el rechazo absoluto de su gremio a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, al sostener que la iniciativa no constituye una modernización del sistema de trabajo sino una «flexibilización«. El dirigente sindical también afirmó que el proyecto debería debatirse con los trabajadores, y denunció que el Ejecutivo avanza de manera unilateral.

La jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, reunió a sus pares de bloques afines para conseguir votos para la aprobación del proyecto de reforma laboral. El oficialismo anunció que tiene una mayoría para sesionar y darle media sanción al expediente en febrero, pero voces cercanas a algunos de los presentes dieron a entender que el texto de la Casa Rosada tendrá que incluir modificaciones.

En el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado, Bullrich mantuvo una reunión con el jefe de los boina blanca en la Cámara alta, Eduardo Vischi, y los otros presidentes de bancadas Martín Goerling Lara (PRO), Carlos «Camau» Espínola (Unidad Federal), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia), Flavia Royón (Salta somos Todos), Natalia Gadano (Por Santa Cruz), Luis Juez (Frente Cívico por Córdoba), Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Beatríz Ávila (Independencia).

Otro de los sectores que participaron del cónclave señalaron disconformidad con los artículos 130, 131 y 132 del expediente. Los dos primeros anulan la preeminencia de los convenios colectivos de trabajo nacionales por sobre los de un estamento más chico. El articulo 132 elimina la ultraactividad; es decir, la continuidad de un convenio colectivo de trabajo pese a su expiración. Al ocurrir esto, el Ministerio de Capital Humano puede anular el acto de homologación cuando se demuestre que «su aplicación genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población».