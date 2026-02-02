Malvinas Argentinas: Nardini defendió la obra pública y marcó diferencias con Nación

El intendente recorrió el inicio de la obra del nuevo edificio de la EES Nº 2 de Grand Bourg, reivindicó la inversión estatal en infraestructura y cuestionó la falta de obras públicas del gobierno nacional.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, visitó el inicio de la obra del nuevo edificio de la Escuela de Educación Secundaria Nº 2 de Grand Bourg y volvió a poner en el centro del debate la importancia de la obra pública, especialmente en un contexto nacional marcado por el ajuste y la paralización de proyectos de infraestructura.

Durante la recorrida por el predio ubicado en la intersección de Pasco y San Lorenzo, Nardini fue contundente al defender el rol del Estado en la generación de obras que mejoran la calidad de vida de la comunidad. “La obra pública no se detiene, sea verano o invierno, año electoral o no electoral. Tenemos un compromiso y vamos a seguir trabajando para hacer de Malvinas un lugar mejor y cada vez más lindo”, afirmó.

Sin mencionar nombres propios, el jefe comunal dejó en claro su mirada crítica sobre la decisión del gobierno nacional de no invertir en obra pública, y marcó una diferencia política y de gestión: mientras a nivel nacional se frenan proyectos, en Malvinas Argentinas se continúa apostando a la educación pública como una política central. “Más allá de la situación actual del país, nosotros seguimos invirtiendo en lo que importa, porque la educación es un derecho y no una variable de ajuste”, señalaron desde su entorno.

Cabe destacar que, el nuevo edificio escolar contará con dos plantas, 12 aulas, salón de usos múltiples (SUM), maternidad, biblioteca, oficinas administrativas y patio exterior. El diseño apunta a garantizar inclusión, accesibilidad y mejores condiciones para el aprendizaje de los estudiantes de Grand Bourg.

La obra se realiza en articulación con la Provincia de Buenos Aires, a través del Fondo Educativo, y responde a una definición estratégica del municipio basada en las necesidades concretas de la comunidad educativa. En ese marco, Nardini destacó el valor de sostener la inversión en infraestructura escolar y dialogó con los trabajadores de la obra, a quienes reconoció como parte fundamental del crecimiento del distrito.

“Estamos recorriendo una obra importantísima para garantizar que los chicos de Grand Bourg tengan la posibilidad de estudiar en las mejores condiciones. Avanza muy bien y demuestra que Malvinas va por más”, concluyó el intendente, reafirmando una gestión que, aún en tiempos complejos, elige seguir construyendo.