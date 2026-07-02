San Miguel refuerza la seguridad con la incorporación de 12 nuevas motos para patrullaje

Los nuevos vehículos ya se encuentran operativos y fueron incorporados al sistema de patrullaje de la Policía Municipal para fortalecer las tareas de prevención y la respuesta ante emergencias.

La Municipalidad de San Miguel incorporó 12 nuevas motocicletas a su sistema integral de seguridad con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y optimizar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en todo el distrito.

Las nuevas unidades fueron presentadas por el intendente Jaime Méndez junto al secretario de Seguridad, Héctor Calvente, en un acto realizado frente al Palacio Municipal. Desde el municipio informaron que los vehículos ya se encuentran en funcionamiento y recorren las calles al servicio de los vecinos.

Refuerzo para el patrullaje

La incorporación está compuesta por nueve motocicletas Honda de 300 centímetros cúbicos y tres CF Motos de 650 centímetros cúbicos, estas últimas destinadas al Grupo Alfa, una división especializada que interviene en operativos de prevención y respuesta rápida.

Con esta nueva adquisición, la flota de la Policía Municipal alcanza un total de 53 motocicletas, que se suman a las 89 camionetas ya existentes. De esta manera, el municipio busca ampliar la cobertura de los patrullajes y reforzar la presencia preventiva en los distintos barrios de San Miguel durante las 24 horas.