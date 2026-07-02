José C. Paz: El Polo Universitario y una alianza estratégica con China

Ishii firmó un convenio con la He University que permitirá incorporar nuevas carreras vinculadas a la salud, la tecnología y la inteligencia artificial. El acuerdo profundiza la internacionalización del Polo Universitario Internacional.

José C. Paz dio un nuevo paso en su política de expansión educativa con la firma de un convenio entre el senador bonaerense Mario Ishii y el rector de la He University de la República Popular China, Dr. Wei He.

El acuerdo permitirá incorporar al Polo Universitario Internacional nuevas carreras con reconocimiento internacional y fortalecer la cooperación académica, científica y tecnológica entre ambas instituciones.

La visita de la delegación china incluyó una recorrida por distintos establecimientos municipales, entre ellos el Hospital Oncológico «Victoria Irene», la Sala de Diálisis, la Facultad de Medicina y las instalaciones del Polo Universitario Internacional, donde funcionarán las nuevas propuestas académicas surgidas del convenio.

Las carreras estarán orientadas a áreas de alta demanda internacional como salud visual, tecnoestética e inteligencia artificial, disciplinas consideradas estratégicas para la formación de profesionales y la inserción laboral en un contexto de creciente desarrollo tecnológico.

Durante la jornada, Ishii, Vicepresidente de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica de la UNESCO, destacó que el objetivo es consolidar una educación pública de calidad conectada con el mundo y generar mayores oportunidades para los jóvenes del distrito. En ese sentido, sostuvo que la incorporación de universidades extranjeras permite potenciar la transferencia tecnológica y acercar nuevas herramientas para el desarrollo local.

La relación institucional entre José C. Paz y la universidad china comenzó a gestarse durante la gira oficial que el dirigente realizó por Asia en abril pasado. Aquellas gestiones permitieron avanzar en un acuerdo que ahora comienza a materializarse con la llegada de nuevas propuestas académicas al distrito.

Por su parte, el rector Wei He valoró el nivel de infraestructura sanitaria y educativa de José C. Paz y destacó el equipamiento tecnológico disponible en los hospitales municipales. Además, brindó una exposición sobre los avances en inteligencia artificial aplicada a la salud visual y analizó futuras líneas de cooperación científica.

El convenio también contempla el intercambio de conocimientos y la posibilidad de incorporar equipamiento tecnológico que contribuya al fortalecimiento del sistema público de salud local, complementando el desarrollo educativo con aplicaciones concretas en materia sanitaria.

Esta alianza se suma a otros acuerdos alcanzados recientemente por el municipio con instituciones internacionales, entre ellas la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Midwest University de Estados Unidos.

Con estas iniciativas, José C. Paz continúa ampliando su oferta de educación superior y profundiza una estrategia orientada a vincular la formación académica con las demandas del mercado laboral y el desarrollo científico. El objetivo es que los estudiantes puedan acceder, sin salir del distrito, a carreras de nivel internacional y herramientas que les permitan insertarse en la economía del conocimiento.