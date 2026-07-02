El Concejo Deliberante de Merlo aprobó homenajes, reconocimientos y proyectos por unanimidad

Se llevó a cabo una nueva sesión ordinaria encabezada por la presidenta del cuerpo legislativo, Karina Menéndez, y con la participación de los concejales de todas las fuerzas políticas.
En la jornada, se trataron temas referentes a la comisión derechos humanos. Además, se colocó una placa en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y se declaró de interés municipal el Monumento a la Memoria con CuentaNietos, del Parque de la Unidad Nacional.
La artista plástica Silvia Carbone, por su parte, fue reconocida como ciudadana ilustre de Merlo por su destacada labor y trayectoria artística. También se realizaron homenajes y reconocimientos a diversas instituciones y obras locales:
- El Jardín de Infantes N° 901
- La organización civil “Adopten Niñes Grandes”
- El libro “Malvinas y Soberanía, Diario de un viaje”, del escritor merlense Ciro Roselli
- La película “Rancho Merlo Blues”, dirigida por César González
- El músico merlense Fernando “Ferchy” Campos, líder de la banda Sangre Caliente de Parque San Martín
- El programa “Pintamos Igualdad”
- El Estudio de Grabación del Pueblo de Merlo
Por otra parte, los ediles expresaron su repudio frente a múltiples medidas del Gobierno Nacional, destacando el rechazo al ajuste en materia educativa, la falta de políticas para resguardar la industria nacional y la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad.
La jornada democrática se desarrolló dentro de los carriles normales, con respeto y debate donde muchos de los proyectos fueron aprobados por unanimidad.