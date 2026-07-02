Merlo Municipios

El Concejo Deliberante de Merlo aprobó homenajes, reconocimientos y proyectos por unanimidad

02/07/2026
AQUILANOTICIA

Se llevó a cabo una nueva sesión ordinaria encabezada por la presidenta del cuerpo legislativo, Karina Menéndez, y con la participación de los concejales de todas las fuerzas políticas.

En la jornada, se trataron temas referentes a la comisión derechos humanos. Además, se colocó una placa en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y se declaró de interés municipal el Monumento a la Memoria con CuentaNietos, del Parque de la Unidad Nacional.

La artista plástica Silvia Carbone, por su parte, fue reconocida como ciudadana ilustre de Merlo por su destacada labor y trayectoria artística. También se realizaron homenajes y reconocimientos a diversas instituciones y obras locales:

  • El Jardín de Infantes N° 901
  • La organización civil “Adopten Niñes Grandes”
  • El libro “Malvinas y Soberanía, Diario de un viaje”, del escritor merlense Ciro Roselli
  • La película “Rancho Merlo Blues”, dirigida por César González
  • El músico merlense Fernando “Ferchy” Campos, líder de la banda Sangre Caliente de Parque San Martín
  • El programa “Pintamos Igualdad”
  • El Estudio de Grabación del Pueblo de Merlo

Por otra parte, los ediles expresaron su repudio frente a múltiples medidas del Gobierno Nacional, destacando el rechazo al ajuste en materia educativa, la falta de políticas para resguardar la industria nacional y la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad.

La jornada democrática se desarrolló dentro de los carriles normales, con respeto y  debate donde muchos de los proyectos fueron aprobados por unanimidad.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *