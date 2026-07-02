El Concejo Deliberante de Merlo aprobó homenajes, reconocimientos y proyectos por unanimidad

Se llevó a cabo una nueva sesión ordinaria encabezada por la presidenta del cuerpo legislativo, Karina Menéndez, y con la participación de los concejales de todas las fuerzas políticas.

En la jornada, se trataron temas referentes a la comisión derechos humanos. Además, se colocó una placa en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y se declaró de interés municipal el Monumento a la Memoria con CuentaNietos, del Parque de la Unidad Nacional.

La artista plástica Silvia Carbone, por su parte, fue reconocida como ciudadana ilustre de Merlo por su destacada labor y trayectoria artística. También se realizaron homenajes y reconocimientos a diversas instituciones y obras locales:

El Jardín de Infantes N° 901

La organización civil “Adopten Niñes Grandes”

El libro “Malvinas y Soberanía, Diario de un viaje”, del escritor merlense Ciro Roselli

La película “Rancho Merlo Blues”, dirigida por César González

El músico merlense Fernando “Ferchy” Campos, líder de la banda Sangre Caliente de Parque San Martín

El programa “Pintamos Igualdad”

El Estudio de Grabación del Pueblo de Merlo

Por otra parte, los ediles expresaron su repudio frente a múltiples medidas del Gobierno Nacional, destacando el rechazo al ajuste en materia educativa, la falta de políticas para resguardar la industria nacional y la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad.

La jornada democrática se desarrolló dentro de los carriles normales, con respeto y debate donde muchos de los proyectos fueron aprobados por unanimidad.