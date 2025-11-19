San Miguel realizó una gran Fiesta Criolla por el Mes de la Tradición

La Municipalidad de San Miguel lleva adelante distintos eventos para festejar el Mes de la Tradición. En este marco, el domingo hubo una Fiesta Criolla en el predio municipal Indios.

Con la presencia del intendente Jaime Méndez y cientos de vecinos, la fiesta contó con destrezas gauchas, música en vivo, patio gastronómico y feria de emprendedores.

Entre otros conjuntos, se presentaron Los Del Conlara, Los Manseros Santiagueños de Leocadio Torres y el cierre musical estuvo a cargo de Orellana Lucca.

Además, el fin de semana anterior se celebró la Tarde del Mate en el Corredor Aeróbico con dos jornadas que reunieron a distintas marcas materas y en las que hubo música, comidas típicas, charlas y degustaciones.

Por otro lado, continúan los encuentros de Respirá Folklore, que se realizan todos los domingos a partir de las 16 hs en la Plaza de las Carretas, con música en vivo y mucho baile.