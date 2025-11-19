Habilitaron la nueva rotonda de Azcuénaga en San Miguel

La Municipalidad de San Miguel finalizó y habilitó la rotonda de Azcuénaga y Santa Ana, en el barrio El Faro, una zona de mucho movimiento que precisaba esta importante obra para brindar más seguridad y agilizar el tránsito.

Además, allí se creó una nueva plaza pública que ya funciona como espacio de recreación para los vecinos del barrio.

Esta plaza, rodeada por calles de ladrillo intertrabado, cuenta con juegos, mobiliario urbano, iluminación y un sector de estacionamiento vehicular. Sumado a eso, también tiene un acceso vehicular para quienes asisten a la escuela Vicente Chas.