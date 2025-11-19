General

Habilitaron la nueva rotonda de Azcuénaga en San Miguel

19/11/2025
AQUILANOTICIA

La Municipalidad de San Miguel finalizó y habilitó la rotonda de Azcuénaga y Santa Ana, en el barrio El Faro, una zona de mucho movimiento que precisaba esta importante obra para brindar más seguridad y agilizar el tránsito.

Además, allí se creó una nueva plaza pública que ya funciona como espacio de recreación para los vecinos del barrio.

Esta plaza, rodeada por calles de ladrillo intertrabado, cuenta con juegos, mobiliario urbano, iluminación y un sector de estacionamiento vehicular. Sumado a eso, también tiene un acceso vehicular para quienes asisten a la escuela Vicente Chas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *