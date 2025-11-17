Aumenta el boleto de colectivo en el AMBA

El boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), específicamente aquellos que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo, aumentó este lunes casi un 10% y la suba se acerca a los $500.

La decisión se publicó hoy en el Boletín Oficial, y con esta suba, el boleto mínimo de los colectivos que entran y salen de la Ciudad de Buenos Aires trepar a $495 (+9,7%).

La resolución fue tomada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la necesidad de “bajar los subsidios al transporte público automotor y continuar reduciendo el gasto público”.

La normativa establece que las nuevas tarifas de los colectivos de AMBA quedaron de la siguiente manera:

El tramo de 0 a 3 kilómetros (primera sección) pasó de $451,01 con SUBE registrada a $495,75.

El tramo de 3 a 6 km (segunda sección), de $502,43 a $551,16.

El tramo de 6 a 12 km (tercera sección), de $541,13 a $593,61

El tramo de 12 a 27 km (cuarta sección), de $579,87 a $636,11.

Los incrementos que rigen desde este lunes aplica a las siguientes líneas nacionales:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194y 195.