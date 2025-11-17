Merlo inauguró una oficina comercial en Fuzhou y consolida su vínculo con China

En un hecho considerado histórico para el distrito, la Municipalidad de Merlo y la Unión Industrial de Merlo (UIM) inauguraron una oficina comercial en Fuzhou, provincia de Fujian, República Popular China. La apertura marca el primer espacio institucional del municipio en Asia y formaliza la puesta en marcha del Acuerdo de Hermanamiento firmado entre ambas ciudades en abril de este año.

Durante el acto, el intendente Gustavo Menéndez destacó la importancia estratégica de esta iniciativa para la producción local.

“La puesta en marcha de esta oficina representa el paso a la acción del hermanamiento con Fuzhou. Es una herramienta muy valiosa que permitirá que más bienes y servicios hechos con trabajo merlense de calidad lleguen al mundo”, señaló.

La nueva sede de la UIM tendrá como funciones principales identificar oportunidades comerciales, atraer inversiones, realizar estudios de mercado y facilitar el intercambio entre empresas. También buscará generar proveedores especializados y promover la producción conjunta de bienes y servicios destinados al mercado chino.

Por su parte, la diputada nacional Roxana Monzón subrayó el potencial del vínculo con la región asiática.

“Sellar lazos con Fuzhou, capital de Fujian, es abrir un mercado de 45 millones de habitantes que demandan cada vez más productos de calidad como los que hacemos en Merlo. China es un socio estratégico para el desarrollo productivo de la Argentina”, afirmó.

De la ceremonia participaron el presidente de la Unión Industrial de Merlo, Walter Nupieri, autoridades de la ciudad de Fuzhou y la senadora de Xiamen Lin Feng, además de empresarios merlenses de distintos sectores productivos, quienes mantuvieron reuniones orientadas a futuras oportunidades de negocios.

Con esta inauguración, Merlo busca fortalecer su presencia internacional y potenciar la competitividad de sus industrias, abriendo un nuevo canal de acceso al mercado asiático