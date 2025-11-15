Firma de acuerdos de cooperación entre Merlo y la provincia de Fujian de China

En el marco de la Misión Comercial e Institucional a la República Popular China, la delegación oficial del Gobierno del Pueblo de Merlo —encabezada por el intendente Gustavo Menéndez y la diputada nacional Roxana Monzón— concretó en la ciudad de Fuzhou la firma de dos importantes acuerdos de cooperación económica, deportiva y cultural. La capital de Fujian es uno de los polos de mayor crecimiento del sur de China, y los convenios apuntan a consolidar una relación estratégica de largo plazo con instituciones clave de la región.

Un avance para el fortalecimiento empresarial y comercial

El primero de los acuerdos fue suscripto con la Asociación Provincial de Empresarios Chinos y Extranjeros de Fujian. La firma estuvo a cargo del presidente de la Unión Industrial de Merlo (UIM), Walter Nupieri, y de su par chino, el presidente Wei Fuhua, ante la presencia de importadores y exportadores de diversos sectores.

Fundada en 1987, la Asociación Provincial de Empresarios Chinos y Extranjeros de Fujian es una de las cámaras empresarias más influyentes del país asiático. Reúne a más de 10.000 empresas y mantiene vínculos con más de 3.000 organizaciones afines en todo el mundo. Entre sus antecedentes destacados figura haber tenido como consultor senior al actual presidente de la República Popular China, Xi Jinping, durante su gestión como alcalde de Fuzhou y gobernador de Fujian.

Objetivos del acuerdo

El convenio firmado establece una plataforma de cooperación que busca: