San Miguel – Política: El PJ, tres listas y una unidad que tendrá que esperar

Juanjo Castro busca retener la conducción con respaldo del kicillofismo, mientras el “Gallego” Fernández y Santiago Fidanza se anotan para desafiar su liderazgo y reabrir la pelea por el peronismo local.

La unidad alcanzada en la cúpula del Partido Justicialista bonaerense, tras la decisión de Axel Kicillof de asumir la presidencia del PJ provincial en reemplazo de Máximo Kirchner, no logró trasladarse de manera automática a todos los distritos. San Miguel aparece, una vez más, como una de las excepciones.

El actual presidente del PJ de San Miguel, el concejal y ex candidato a intendente Juanjo Castro, alineado políticamente con el gobernador, fue el primero en mover. Presentó su lista con el objetivo de retener la presidencia del sello partidario, acompañado por Paula Sánchez como vicepresidente. La nómina se completa con Cristian Mayal como primer consejero y Claudia Borrás, concejal del Movimiento Evita, como segunda consejera.

Un dato político relevante es que tanto Sánchez como Mayal responden a la estructura de Franco La Porta, también ex candidato a jefe comunal. Esta convergencia marca una etapa de entendimiento entre sectores que años atrás mantenían fuertes diferencias y hoy confluyen bajo el paraguas del kicillofismo, en un intento de ordenar el peronismo sanmiguelino y sostener la actual conducción.

Por otra parte, desde hace tiempo, distintos espacios internos cuestionan el liderazgo de Castro y consideran que el PJ local necesita un recambio. En ese marco, comenzó a tomar fuerza la figura de un histórico dirigente del distrito: el “Gallego” Fernández, secretario general nacional del Peronismo Militante, un espacio alineado de manera directa con Cristina Fernández de Kirchner.

Fernández cuenta con el respaldo de referentes locales como el concejal y presidente del bloque de Unión por la Patria, Pablo Walker, y el exconcejal Bruno Baschetti, entre otros dirigentes. A través de un mensaje difundido en redes sociales, lanzó definiciones de alto voltaje político: “Vamos a construir un peronismo que le gane a Milei y sus políticas de entrega y crueldad y vamos a seguir luchando por Cristina Libre”. En el mismo comunicado, su sector sostuvo que las reiteradas derrotas electorales en el distrito impulsaron a distintas organizaciones peronistas y kirchneristas a promover “una nueva etapa del peronismo sanmiguelino”, en una clara crítica a la conducción actual.

Pero también se sumó una tercera lista, encabezada por Santiago Fidanza, subsecretario de Organización Comunitaria del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y dirigente cercano al ministro Andrés “Cuervo” Larroque. Como vicepresidente lo acompaña el exconcejal Javier Pérez. Fidanza, referente de La Bancaria, fue uno de los críticos más duros de la gestión de Castro al frente del PJ local y ahora se posiciona como una alternativa que busca disputar el armado.

Así, San Miguel vuelve a convertirse en un reflejo de las tensiones del peronismo bonaerense. Esto lo que hace es profundizar una crisis que el PJ arrastra desde hace años en un distrito que aún le resulta esquivo en términos electorales.