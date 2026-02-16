Revelan millonario contrato de Cancillería con la esposa de Sturzenegger

Denuncian que el ministerio que dirige Pablo Quirno realizó una adjudicación de más de 100 millones de pesos a una empresa dirigida por la cónyuge del ministro Desregulación.

La polémica por las adjudicaciones en el Estado alcanzó esta vez a la Cancillería, al revelarse que el ministerio que dirige Pablo Quirno efectuó un contrato de más de 100 millones de pesos a una asociación dirigida por la esposa de Federico Sturzenegger.

En concreto, el Ministerio de Relaciones Exteriores otorgó un contrato por $114.044.133 con IVA incluido —equivalente a unos USD 78.000 al cambio vigente— para brindar cursos de inglés a su personal, cuyo adjudicatario fue la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), según una investigación del medio Noticias Argentinas.

La institución, agregó NA, está encabezada por María Josefina Rouillet, quien es esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y ocupa el cargo de Directora Ejecutiva de la AACI al menos desde septiembre de 2020.

El proceso se realizó bajo la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad y, a raíz del lazo familiar mencionado, se puso en marcha el mecanismo de control establecido en el Decreto 202/2017, con participación de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

De acuerdo con la documentación oficial, la oferta elevada por la AACI ante la Cancillería fue elaborada por la propia Rouillet, esposa del ministro Sturzenegger.

Cómo fue la contratación de la empresa de la esposa de Sturzenegger por parte de Cancillería

La agencia NA añadió que la adjudicación se formalizó mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, correspondiente al expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y al procedimiento 26-0033-CDI25 difundido en COMPR.AR. El acuerdo tendrá vigencia por nueve meses y contempla la posibilidad de extenderse por un período similar.

En los fundamentos de la medida, el Ministerio señaló que al revisar la Declaración Jurada de Intereses prevista en el Decreto 202/2017 se detectó un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad contratada y un miembro del gabinete nacional. En ese marco, la Oficina Anticorrupción emitió un dictamen que calificó la relación como “familiar (matrimonio)” entre Sturzenegger y Rouillet.

A partir de esa evaluación, el sector de Compras del Ministerio notificó el caso a la OA y a la SIGEN y sugirió implementar un “mecanismo adicional de transparencia”, que consistió en la firma de un Pacto de Integridad entre el Estado y la AACI. Según surge del expediente, la Oficina Anticorrupción pidió recibir copia del acuerdo una vez suscripto y, con posterioridad, Cancillería dejó constancia de que el documento fue incorporado y remitido al organismo.

El pliego aprobado detalla un cupo total de 132 agentes a capacitar durante 2026. El esquema incluye:

Cinco cursos regulares (Senior 3, Senior 4, Senior 5, Senior 6 y First Certificate), con 110 participantes en total.

(Senior 3, Senior 4, Senior 5, Senior 6 y First Certificate), con 110 participantes en total. Talleres para personal diplomático del ISEN , en niveles B2 y C1, con 22 participantes.

, en niveles B2 y C1, con 22 participantes. Hasta 80 tests de nivelación para la asignación de cursos.

Además del expediente 2025/2026, el portal COMPR.AR registra una contratación previa de Cancillería con la AACI vigente entre marzo y diciembre de 2024. El objeto consignado es un “curso de capacitación”, por un total de $55.388.180, bajo modalidad de servicio. A diferencia del trámite adjudicado en 2026, en esa contratación no figura publicado un Pacto de Integridad en la documentación disponible.