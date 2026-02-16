San Miguel: Facilitan las habilitaciones comerciales: gratis y en solo 24 horas

El municipio impulsa un sistema online que simplifica los trámites para abrir un comercio. Además, los locales de hasta 200 m² están exentos del pago de la tasa, y los de mayor superficie acceden a importantes descuentos.

En San Miguel abrir un comercio es cada vez más sencillo. Las habilitaciones comerciales se solicitan de manera online y se obtienen en un plazo de 24 horas, sin costos para los locales de hasta 200 metros cuadrados. La iniciativa forma parte de una política municipal orientada a fortalecer al comercio local como motor del desarrollo del distrito.

Recordemos que todas las semanas, representantes del municipio y comerciantes comparten un desayuno en el que se entregan nuevas habilitaciones definitivas. Este año, el primer encuentro se realizó junto al intendente Jaime Méndez, quien dialogó con los comerciantes, escuchó sus experiencias y destacó la importancia de acompañar a quienes apuestan a invertir y generar trabajo en la ciudad.

El sistema contempla beneficios concretos: los comercios con una superficie cubierta inferior a 200 m² están exentos del pago de la tasa de habilitación, mientras que aquellos que superan esa cifra pueden acceder a un 50% de descuento. De este modo, el municipio busca reducir barreras, fomentar la formalización y promover el crecimiento de la actividad comercial.

Desde la gestión local remarcan que el comercio es uno de los pilares del desarrollo de San Miguel. Por eso, se impulsan medidas que simplifican los trámites y acortan los tiempos, con el objetivo de que emprender sea más fácil y accesible, y que cada nuevo local represente una oportunidad más de crecimiento para la comunidad.