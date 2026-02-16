José C. Paz: Asistencia legal y contención integral para adultos mayores

El espacio ubicado en el centro del distrito brinda asesoramiento jurídico, acompañamiento social y talleres para mejorar la calidad de vida de personas mayores, muchas de ellas en situación de calle.

La Municipalidad de José C. Paz continúa fortaleciendo políticas de inclusión y cuidado para los adultos mayores a través del centro “La Bella Estación”, un espacio de asistencia y acompañamiento integral que funciona en Av. Héctor Arregui 241, en pleno centro del distrito.

En este lugar se desarrolla semanalmente un servicio de asesoramiento y acompañamiento legal destinado a adultos mayores, con el objetivo de garantizar el acceso a derechos y brindar orientación en distintas problemáticas jurídicas. El centro recibe principalmente a personas mayores que se encuentran o se han encontrado en situación de calle, ofreciendo un ámbito de contención y apoyo sostenido.

“La Bella Estación” forma parte de un proyecto impulsado por el intendente en uso de licencia, Mario Alberto Ishii, que busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores más vulnerables, promoviendo su inclusión social y acompañándolos en procesos de reinserción. La propuesta no se limita al asesoramiento legal, sino que contempla una mirada integral sobre las distintas dimensiones de la vida cotidiana.

Además del acompañamiento jurídico, el espacio cuenta con asistencias psicofísicas, talleres formativos y un seguimiento permanente por parte de profesionales, orientado a fortalecer la autonomía personal, la capacitación y la reconstrucción de lazos sociales. De este modo, el centro se consolida como una herramienta clave para brindar oportunidades reales a quienes más lo necesitan.