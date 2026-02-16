Nardini, con la lapicera electoral del PJ bonaerense rumbo a 2027

El intendente de Malvinas Argentinas asumirá la presidencia de la Junta Electoral del Partido Justicialista provincial, un rol clave en la nueva conducción que definirá reglas, avales y alianzas en el camino a las próximas elecciones.

Con la lista de unidad ya oficializada, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires cerró una etapa de tensiones internas y abrió otra donde la organización y el control político-electoral cobran centralidad. En ese esquema, uno de los nombres que emerge con mayor peso específico es el de Leonardo Nardini, quien presidirá la Junta Electoral del PJ bonaerense y tendrá bajo su responsabilidad uno de los engranajes más sensibles del partido de cara a los comicios de 2027.

La nueva conducción partidaria estará encabezada por el gobernador Axel Kicillof como presidente y la vicegobernadora Verónica Magario como vicepresidente primera, acompañados por una mesa que equilibra a los distintos sectores del peronismo. Sin embargo, más allá de los cargos de conducción política, la Junta Electoral aparece como un espacio estratégico porque es allí donde se ordenan los procesos internos, se validan candidaturas y se garantiza el funcionamiento institucional del partido en momentos decisivos.

En ese contexto, la designación de Nardini no es menor. El intendente de Malvinas Argentinas, con experiencia territorial y gestión, será el encargado de conducir el órgano que deberá arbitrar en escenarios complejos, administrar reglas de juego y asegurar transparencia y cohesión en un peronismo que busca llegar fortalecido a la próxima disputa electoral.

La nómina de unidad también incluye al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como vicepresidente segundo; a Mariano Cascallares, de Almirante Brown, como secretario general; y a Máximo Kirchner como futuro presidente del Congreso partidario, un ámbito con amplias facultades políticas y administrativas. Pero es en la Junta Electoral donde se jugará buena parte del equilibrio interno, y allí Nardini tendrá un rol determinante.

El comunicado oficial del PJ bonaerense subraya que la etapa que comienza exige “sumar, convocar, federalizar y articular” con sindicatos, movimientos sociales y gobiernos locales, en un escenario nacional adverso marcado por las políticas del gobierno de Javier Milei. En ese desafío, la responsabilidad institucional y política de la Junta Electoral será clave para ordenar la fuerza, evitar fracturas y garantizar un proceso democrático sólido. Así, mientras la conducción marca el rumbo político, Leonardo Nardini queda a cargo de una tarea silenciosa pero decisiva: custodiar las reglas del peronismo bonaerense y preparar el terreno para una competencia electoral que ya empieza a asomar en el horizonte.