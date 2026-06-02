San Miguel lanzó una quita de hasta el 80% de intereses en deudas de tasas municipales

La Municipalidad de San Miguel dispuso un beneficio de hasta el 80% de bonificación de intereses a quienes abonen su deuda de Tasa por Servicios Municipales (TSM), Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TSH) y Rodados.

Para todas las formas de pago, se lanzó un beneficio del 30% de descuento en los intereses. Además, podrán acceder a un 50% de bonificación adicional quienes adhieran al débito automático y abonen su deuda en un pago o tres cuotas, alcanzando en este caso un 80% de descuento en los intereses.

Se trata de un plan que comenzó a regir desde el 21 de mayo y se extenderá por tres meses.

En caso de abonar la deuda en más cuotas, el porcentaje de descuento varía según el caso. Para conocer todos los planes de pago, ingresar al siguiente link: https://autogestion.msm.gov.ar/

Por otra parte, es importante tener en cuenta que sigue vigente el descuento del 15% en TSM para quienes estén al día y se adhieran al débito automático.