Escandalo: El caso Leal y los silencios incómodos que empiezan a rodear al poder

La detención del ex titular del ORSNA y ex presidente de ARSAT con más de 2,5 millones de dólares en efectivo abre una investigación que podría escalar hacia sectores políticos, empresariales y mediáticos. El rol informativo de algunos medios levanta sospechas.

Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), fue detenido y ello comienza a transformarse en uno de los casos políticos más escandaloso del año. El hallazgo de más de 2,5 millones de dólares en efectivo, drogas, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la Justicia generó un fuerte impacto inicial, aunque llamativamente no tuvo la misma repercusión inmediata en algunos de los grandes medios nacionales.

La noticia fue publicada inicialmente por La Nación y luego replicada por distintos medios. Sin embargo, llamó la atención que Infobae, uno de los portales de noticias más importantes del país y habitualmente caracterizado por la rapidez de sus coberturas, demorara varias horas en incorporar el tema a su agenda informativa. Más llamativo aún resultó que otros medios de alcance nacional, entre ellos C5N, prácticamente no le otorgaran espacio durante los días posteriores a conocerse el caso.

La situación es caldo de cultivo para interrogantes que exceden a la investigación judicial. ¿Qué determina que una noticia de semejante magnitud ocupe o no un lugar central en la agenda mediática? ¿Existen razones editoriales suficientes para explicar esas demoras o silencios? ¿O estamos ante un expediente que podría involucrar a sectores con influencia política, empresarial y comunicacional?

Por el momento, la Justicia deberá determinar el origen del dinero secuestrado y el eventual vínculo de Leal con distintas estructuras de poder. Lo cierto es que el caso ya comenzó a despertar interés por los contactos políticos que el ex funcionario mantuvo durante distintos gobiernos (estuvo con Cristina Fernández, con Mauricio Macri, con Alberto Fernández y ahora con Javier Milei) y por sus conexiones con actores relevantes del actual escenario nacional.

Mientras tanto, algunos analistas consideran que el expediente podría convertirse en una verdadera “caja de Pandora”. La hipótesis es que, a medida que avance la investigación y se analicen los dispositivos electrónicos incautados, podrían aparecer nuevos nombres y derivaciones que amplíen considerablemente el alcance del escándalo.

En ese contexto, también vuelve a quedar bajo la lupa el papel de los medios de comunicación. La función periodística no solo consiste en publicar información, sino también en decidir qué hechos reciben visibilidad y cuáles quedan relegados. La omisión, muchas veces, también construye agenda.

Por ahora, el caso Leal continúa avanzando en la Justicia. Sin embargo, en un escenario dominado por la agenda económica, la política cotidiana y la cercanía del Mundial de Fútbol, se cree que la verdadera dimensión del escándalo todavía no salió completamente a la luz. Si la investigación confirma algunas de las sospechas, podría convertirse en uno de los casos más resonantes de los últimos años y generar consecuencias que alcancen mucho más allá de un ex funcionario detenido.

Un recorrido Leal

Facundo Leal desarrolló una extensa carrera política que atravesó distintos gobiernos y espacios de poder. Proveniente del peronismo mendocino vinculado a Rodolfo Gabrielli, luego se integró al kirchnerismo nacional y, durante la gestión de Alberto Fernández, llegó a la presidencia de ARSAT en agosto de 2022, en coincidencia con el desembarco de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. A lo largo de los años construyó una amplia red de relaciones políticas y empresariales que lo mantuvieron vigente en distintas etapas de la administración pública. (aquilanoticia)

Dentro de esa trama aparecen nombres de peso como José Luis Manzano, Daniel Vila y Luis Pierrini, ex secretario de Transporte y señalado como uno de los principales impulsores de Leal dentro de la estructura libertaria. A partir de allí surge también la figura del empresario Leonardo Scatturice, vinculado políticamente a Santiago Caputo. Según distintas publicaciones periodísticas, Pierrini era considerado uno de los hombres de confianza de Scatturice dentro del área de Transporte.

Uno de los aspectos más sensibles del caso es que Leal fue promovido para ocupar la presidencia del ORSNA, el organismo encargado de regular y supervisar el sistema aeroportuario nacional. Esa situación cobra relevancia porque Flybondi, considerada la empresa insignia de Scatturice en Argentina, desarrolla su actividad dentro de un sector directamente alcanzado por decisiones regulatorias del organismo. Si bien será la Justicia la que determine si existió algún beneficio indebido o acuerdo irregular, distintos análisis señalan que la relación entre Pierrini, Leal, Scatturice y la actividad aerocomercial configura, como mínimo, un escenario de potencial conflicto de intereses que ahora vuelve a quedar bajo la lupa tras la detención del ex funcionario y el hallazgo de más de 2,5 millones de dólares en su poder. (aquilanoticia)