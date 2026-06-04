Germán Núñez “San Miguel no ha sido beneficiado con obras de la Provincia”

Germán Núñez, cosecretario de Gobierno, destacó las obras en Ciudad Santa María y defendió el modelo de gestión del municipio, al tiempo que criticó la administración de Axel Kicillof.

El cosecretario de Gobierno de San Miguel, Germán Núñez, participó junto al intendente Jaime Méndez de la inauguración de nuevos pavimentos en Barrio Sarmiento. Allí, en diálogo con Aquí La Noticia, se refirió al escenario político local, el futuro del oficialismo y la situación social del país.

Durante la inauguración de nuevas cuadras asfaltadas en Ciudad Santa María, Núñez valoró el avance de las obras de infraestructura en la zona y sostuvo que el municipio continúa trabajando para completar la urbanización de distintos barrios del distrito.

En ese marco, Núñez explicó que muchas de las mejoras actuales fueron posibles gracias a trabajos previos realizados por el municipio. “Después de haber realizado la obra hidráulica en Barrio Mitre nos permitió hace varios años empezar a apostar en infraestructura como asfaltos. Estamos casi en el límite con José C. Paz. Nos faltan pocas calles para asfaltar al barrio por completo, pero seguimos también por otros barrios aledaños, como Santa Brígida, Escuela 20 y Barrio La Estrella”, señaló.

Además, remarcó que el objetivo es continuar ampliando la infraestructura urbana en distintos sectores de Ciudad Santa María y avanzar con las calles que aún restan pavimentar.

Gestión y política

Consultado sobre el escenario político local y la aparición de nuevos actores de cara a las próximas elecciones, como la funcionaria provincial Bernarda Meglia, Núñez sostuvo que todas las propuestas son bienvenidas, aunque defendió la gestión que gobierna San Miguel desde hace casi dos décadas.

“Veo que la funcionaria provincial está trabajando, bienvenido sea. Todas las propuestas que vengan a San Miguel serán escuchadas por los vecinos seguramente, pero después los vecinos son los que deciden. No voy a opinar sobre la propuesta de ella porque estoy muy convencido sobre la propuesta que nosotros le damos a los vecinos desde hace 18 años. El vecino ya sabe cómo trabajamos, qué pretendemos para San Miguel”, afirmó.

Respecto al futuro político del oficialismo local y la imposibilidad de una nueva reelección del actual intendente, señaló: “Hay una ley y hay que respetarla. Nosotros somos una línea política que inició en 2007 con Joaquín de la Torre y que continúa con Jaime Méndez. Tenemos compañeros y compañeras que pueden ocupar ese lugar, así que no nos preocupa”.

Núñez también cuestionó la relación con la Provincia al señalar que “San Miguel no ha sido beneficiado con obras de la Provincia y ya lleva siete años en el gobierno provincial”.

Mirada sobre el presente

Al referirse a su futuro político, el funcionario aseguró que continuará acompañando el proyecto local donde sea necesario. “Formo parte de esta línea política. He ocupado cargos en el Consejo Escolar, en el Legislativo y en la Subsecretaría de Gobierno. Donde me pida el intendente estaré, y si no volveré a mi cargo de base”, expresó.

Por último, realizó una reflexión sobre la situación política y social del país. “Yo me crié en una unidad básica, milité desde siempre y que una sigla como la del PJ haya defraudado tanto a la sociedad duele. Sobre el gobierno nacional no tengo expectativa realmente, estamos abocados a las responsabilidades que tenemos en nuestra localidad. Lo que veo es que la sociedad no la está pasando bien”, sostuvo.

En cuanto a la gestión desarrollada en San Miguel durante los últimos años, concluyó: “En términos generales estoy conforme con lo que se hizo en San Miguel, aunque sabemos que no hemos logrado todo lo que nos hemos propuesto”.