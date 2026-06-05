José C. Paz – Cambio: Walter Giménez llega al área de Obras Públicas

El dirigente asumió como nuevo subsecretario de la Constructora Municipal, uno de los organismos clave para el desarrollo de infraestructura en el distrito. La designación fue oficializada por el municipio.

La Municipalidad de José C. Paz informó la designación de Walter Ariel Giménez como nuevo subsecretario de la Constructora Municipal, un área considerada estratégica dentro de la estructura de gestión local por su participación en la planificación y ejecución de obras públicas.

La designación fue comunicada oficialmente por el municipio a través de un comunicado institucional difundido este jueves 4 de junio, donde se destacó la trayectoria de Giménez en distintas funciones dentro de la administración pública paceña.

Según se informó, el nuevo funcionario se desempeñó anteriormente como concejal, asesor de la Secretaría Privada y director de Vía Pública, experiencia que fue valorada al momento de asumir esta nueva responsabilidad dentro de la gestión municipal.

Asimismo, se indicó que su trabajo se llevará adelante de manera articulada con las distintas áreas de gobierno, bajo los lineamientos políticos del intendente en uso de licencia y actual senador bonaerense, Mario Ishii.

En el comunicado oficial también se remarcó que la incorporación de Giménez busca “garantizar la continuidad institucional” y “potenciar las obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo y el bienestar de la comunidad”.

Cabe destacar que la Constructora Municipal se ha convertido en los últimos años en una de las herramientas centrales de la gestión local para la ejecución de proyectos de infraestructura, educación, salud y urbanización en distintos barrios del distrito.