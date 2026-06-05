Controles preventivos permitieron detectar a dos personas que portaban estupefacientes

El procedimiento se realizó durante un operativo de control vehicular en Tortuguitas. Dos personas fueron identificadas con envoltorios que contenían marihuana. La intervención fue puesta a disposición de la Justicia.

Tortuguitas, 04 de junio de 2026 – En el marco de los operativos de prevención y control que se desarrollan de manera permanente en Malvinas Argentinas, personal policial llevó adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de dos personas por infracción a la Ley 23.737.

El hecho ocurrió durante un operativo de interceptación vehicular realizado en la intersección de las calles Arturo Illia y Buenos Aires, en la ciudad de Tortuguitas. Allí, efectivos que participaban de recorridas preventivas identificaron a dos individuos y, durante el procedimiento, constataron que ambos portaban entre sus pertenencias envoltorios con una sustancia vegetal compatible con marihuana.

Tras las verificaciones correspondientes, los elementos fueron secuestrados y los involucrados trasladados a la dependencia policial con jurisdicción en la zona, donde se realizaron las actuaciones de rigor con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción interviniente.

Estos controles forman parte de las acciones preventivas que se desarrollan de manera coordinada para fortalecer la seguridad en el distrito, desalentar actividades ilícitas y garantizar una mayor tranquilidad para los vecinos de Malvinas Argentinas