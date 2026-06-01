El Hospital Polo Sanitario de Malvinas Argentinas alerta sobre la hipertensión: el «asesino silencioso»

En el marco del Día de la Hipertensión, el Hospital Polo Sanitario realizó una jornada de concientización dirigida a los pacientes. Se destacó la importancia de la detección temprana para evitar daños orgánicos irreversibles. Se brindaron pautas clave sobre el monitoreo de la presión, la alimentación saludable y la actividad física.

El Hospital Polo Sanitario llevó adelante una actividad informativa centrada en la prevalencia y los riesgos de la hipertensión arterial. El Dr. Jorge Lord, jefe de residentes de la institución (M.P. 554572), explicó que el objetivo principal es educar sobre una patología que representa la principal causa de muerte cardiovascular a nivel mundial. “La hipertensión es el que nosotros consideramos el asesino silencioso”, advirtió el profesional, subrayando la necesidad de que la población tome conciencia sobre el correcto apego al tratamiento en su vida diaria.

Durante la jornada, se hizo hincapié en que esta enfermedad es sistémica y suele ser asintomática hasta que genera complicaciones graves, como insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica o hipertrofia del corazón.

Para una detección efectiva, Lord recomendó realizar controles rutinarios y no dejarse llevar por una única toma de la presión aislada. “Tienen que tomársela dos veces a la semana, regularmente en la mañana, descartar la primera muestra y promediar las dos siguientes para ver si el valor es real”, señaló, instando a que estos valores sean siempre revisados por un médico para determinar el tratamiento adecuado.

En cuanto a los hábitos de vida, el especialista se refirió al consumo de sal y la importancia del ejercicio. Explicó que el límite diario recomendado es de 5 mg (una cucharadita), ya que el exceso favorece la retención de líquidos y el aumento de la presión.

También recomendó realizar actividad física al menos tres veces por semana, incluyendo ejercicios de fuerza: “Esta actividad cardiovascular va a permitir que las presiones vuelvan a valores más cerca de lo normal”, detalló el jefe de residentes.

La charla, que fomentó la interacción directa con las personas en la sala de espera, permitió despejar dudas frecuentes sobre la alimentación y el uso de fármacos.

Respecto a esto último, el Dr. Lord fue enfático al aclarar que el paciente hipertenso generalmente requiere medicación constante y que cualquier ajuste debe ser supervisado. “Lo ideal es que no lo haga el paciente, siempre consulte a un médico para que él sea el encargado de ajustar este tratamiento médico”, concluyó.