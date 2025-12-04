San Miguel: la Policía Municipal realizó un operativo integral en un predio denunciado por robo y venta ilegal de caballos

La Policía Municipal de San Miguel llevó adelante un operativo integral en un predio ubicado en las calles Chapeaurouge y San Juan, en la localidad de Bella Vista, el cual había sido allanado días atrás tras denuncias por presunto robo y venta ilegal de caballos. Según informaron las autoridades, en el lugar se encontraron animales en malas condiciones de salud, lo que motivó nuevas intervenciones.

El procedimiento incluyó la clausura formal del predio, con la correspondiente labranza de actas de infracción, y una serie de tareas de saneamiento urbano coordinadas por distintas áreas del municipio. Entre las acciones se destacó la limpieza de calles y espacios públicos afectados en el entorno, así como la remoción de residuos y elementos en desuso.

Desde el área de Seguridad municipal detallaron que durante la intervención “se removieron vehículos y se realizó la limpieza profunda del terreno, para garantizar el orden y la tranquilidad de los vecinos”. Asimismo, remarcaron que estas tareas forman parte de un trabajo conjunto para prevenir actividades delictivas y mejorar las condiciones de convivencia en la zona.

El municipio continuará supervisando el lugar y reforzando las tareas de control para evitar que se repitan hechos similares.