Luis Vivona juró como diputado bonaerense

*_Ciudad de La Plata, 2 de diciembre de 2025_* – En la Legislatura bonaerense, este martes por la tarde, juró como diputado provincial Luis Omar Vivona, quien dejará su banca en el Senado antes del 10 de diciembre para ocupar su nuevo rol durante los próximos cuatro años, luego de haber sido electo en las elecciones legislativas celebradas el último 7 de septiembre.

«Renuevo este compromiso después de mi paso por el Senado bonaerense, donde pude impulsar proyectos que defendieron el deporte, la salud, la innovación, la cultura y el desarrollo productivo», sostuvo Vivona momentos después de haber jurado.

Y amplió: «Siempre pensando en mejorar la vida de los bonaerenses y, en especial, de mis vecinos y vecinas de Malvinas Argentinas, el lugar donde nací, crecí y vivo».

De esta manera, el legislador oriundo de Villa de Mayo ocupará una banca como diputado, siendo uno de los veintiún diputados que asumieron por Fuerza Patria este mismo martes.

Durante la estadía de Vivona en el Senado, se destacan la Ley de Plasma en plena pandemia, la cual fue de gran ayuda dentro de aquel contexto, fomentando la donación de plasma de personas que habían cursado la enfermedad hacía otras que se encontraban padeciendo Covid-19; la Ley de Movilidad Sustentable, la cual impulsa el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable y seguro, con beneficios para la salud de las personas y el medio ambiente; y la Ley Vino Buenos Aires, para promover la producción de vino en el territorio bonaerense, creando la marca «Vino Buenos Aires», para fomentar incentivos para nuevos viñedos y campañas de enoturismo.

También, la Ley de Deportes Urbanos, la cual busca promover la práctica segura y el desarrollo de disciplinas urbanas en espacios públicos, garantizando el acceso y la adaptación de la infraestructura urbana para estas actividades.

Entre los proyectos más recientes, Vivona impulsó la descentralización de la Justicia en Malvinas Argentinas, promoviendo la creación de dos nuevos juzgados y un tribunal, con el objetivo de acercar el servicio judicial a los vecinos y agilizar los procesos. Esta iniciativa, convertida en ley, representa un avance histórico para el distrito y para la región y refuerza su compromiso con mejorar la calidad de vida de las familias.