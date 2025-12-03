Malvinas Argentinas: Una celebración institucional que incluyó reconocimientos para todos

El distrito celebra tres décadas de autonomía con un desarrollo histórico, la valoración de quienes forjaron su camino y una dirigencia que se prepara para una nueva etapa de renovación política.

La celebración por el 30° aniversario de Malvinas Argentinas reunió a miles de vecinos y figuras representativas de la vida institucional del distrito. El acto central, encabezado por el intendente Leonardo Nardini, contó con la presencia del vicepresidente primero de la Cámara de Senadores bonaerense, Luis Vivona; la secretaria general Noelia Correa; la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, María Luján Salgado; la presidente del Concejo Deliberante, Mariana Zuccarini, concejales, secretarios, autoridades y representantes de las siete ciudades que integran el municipio.

La jornada recordó la fecha del 1 de diciembre de 1995, cuando se realizó la primera sesión del Honorable Concejo Deliberante y se constituyó el primer cuerpo de consejeros escolares, marcando el inicio institucional del distrito. Como parte de esta conmemoración, por la mañana se desarrolló una sesión extraordinaria en la que se distinguió a protagonistas del proceso fundacional, entre ellos Luis Vivona, quien presidió aquel primer Concejo Deliberante.

El festejo continuó en las inmediaciones del Palacio Municipal, donde los vecinos disfrutaron de espectáculos musicales, reconocimientos y una puesta en valor del recorrido histórico del distrito. Ante la multitud, Nardini destacó el orgullo de pertenecer a Malvinas Argentinas y repasó los avances logrados en estos diez años de gestión. Subrayó las inversiones en infraestructura, cultura, salud, deporte, obras urbanas e hidráulicas, y el crecimiento sostenido del espacio público como parte de un proyecto que busca “seguir construyendo el futuro de Malvinas con identidad, acercando el Estado a la gente”.

En ese sentido, Nardini también remarcó que “gran parte de lo planificado desde 2015 se ha cumplido”, aunque reconoció desafíos pendientes ligados a la prestación de servicios básicos. Señaló que “la concreción de la planta de tratamiento cloacal – una obra que beneficiaría también a San Miguel, José C. Paz y Tigre – depende de una decisión política nacional que permita avanzar con la inversión necesaria”. A su vez, destacó el notable “crecimiento cultural del distrito” y anticipó la inauguración del nuevo teatro municipal para el próximo año. “Los reconocimientos entregados abarcaron a funcionarios tanto de la actual gestión como de la anterior, en virtud de que Malvinas se construyó con todos los que participaron en estos 30 años”, aseguró.

El cierre de la noche estuvo a cargo de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, quienes interpretaron clásicos de la música argentina y dieron un marco emotivo a una celebración que quedará en la memoria colectiva del distrito.

Histórico, Julio Alegre

Julio Alegre, una de las figuras políticas históricas del viejo General Sarmiento, consultado por Aquí La Noticia, sostuvo que Malvinas Argentinas está preparada para dar un salto en la representatividad provincial y nacional. “Yo creo que tenemos gente para ocupar cargos importantes en la Provincia y también en Nación”, aseguró, convencido de que el distrito cuenta con cuadros formados y con gestión territorial que los respalda.

Para Alegre, el recambio generacional no es solo deseable, sino imprescindible: “Va a haber un cambio importante, sí o sí. Si no lo hacemos, vamos al caos y volvemos a perder”. En su análisis, el dirigente considera que el peronismo local se encuentra unido y con un objetivo común: impulsar nuevos referentes que reflejen las demandas actuales de la sociedad. “Queremos participación, queremos llevar nuevos dirigentes que son muy importantes”, remarcó.

Alegre también apuntó contra la falta de renovación en otros niveles: “Hoy tenemos una cámara obsoleta, con personajes del peronismo de hace 20 años que no se quieren ir”. Frente a este escenario, subraya que Malvinas Argentinas tiene el potencial humano y político para liderar una nueva etapa dentro del peronismo bonaerense.